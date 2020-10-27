السداد على 20 عاما.. كيف تحصل على شقة سكنية من البنك الأهلي المصري؟

يحرص البنك المركزي المصري على تقديم القروض العقارية من خلال مختلف البنوك، للتسهيل على المواطنين في الحصول على عقارات خاصة بهم.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمة أخبار البنوك، الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على قرض التمويل العقاري لامتلاك وحدة سكنية من البنك الأهلي المصري، كالتالي:

الشروط المطلوبة للحصول على قرض التمويل العقاري

- يتم تحديد الدخل الشهري للحصول على قرض التمويل العقاري وفق الإعلان المعلن من قبل صندوق التمويل العقاري.

- عدم امتلاك المتقدم أي وحدة سكنية خاصة به حتى في حالة الميراث.

- ألا يقل سن المقترض عن 21 عامًا عند تاريخ منح التمويل، ولا يتعدى 60 عامًا لجميع شرائح العملاء في تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين، أيهما اقرب.

- أن يكون المتقدمون للحصول على قرض التمويل العقاري من المصريين المقيمين فقط.

- يصل الحد الأقصى لمدة سداد التمويل العقاري إلى 20 عامًا.

- يقوم العميل المقدم على طلب التمويل العقاري بدفع نسبة 20% من سعر الوحدة، ويصل الحد الأقصى إلى 50%.

- قيمة التمويل تصل حتى 80% من قيمة الوحدة وفقا التقييم.

- تُحتسب نسبة عبء الدين بحد أقصى 40% من صافي الدخل الشهري.

المصاريف و العمولات

- لا يتحمل العميل أي مصاريف سواء كانت خاصة بفتح الحساب أو الاستعلام.

- وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي.

- لا يتمّ تطبيق عمولة سداد معجل، ويتم رد فرق الدعم بناء على التعليمات الواردة في هذا الشأن.

- يتمّ تحديد عائد تأخير بنسبة 2% على الأقساط مستحقة الدفع.

المستندات المطلوبة

- يتمّ تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي الخاص بالعميل.

- تقديم شهادة قيد للذكور والإناث.

- تقديم إيصال مرافق حديث الإصدار.

- تقديم مستندات إثبات الدخل.