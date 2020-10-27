قاض يمنع محاولة وزارة العدل حماية ترامب من دعوى التشهير بالاغتصاب

رفض قاضِ فيدرالي اليوم الثلاثاء، طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استبداله كمتهم في دعوى تشهير بزعم أنه اغتصب امرأة في متجر بمانهاتن في التسعينيات.

جاء قرار قاضي لويس كابلان، بعد أن جادلت وزارة العدل بأن الولايات المتحدة، وبالتالي دافعي الضرائب الأمريكيين يجب أن يحلوا محل ترامب كمدعي عليه في دعوى رفعتها كاتبة في مجلة "Elle" جين كارول، بحسب روسيا اليوم.

جادل محامو الحكومة بأن الولايات المتحدة يمكن أن تتدخل بصفتها المدعي عليها لأن ترامب أُجبر على الرد على دعواها لإثبات أنه لائق بدنيًا وعقليًا للوظيفة.

لكن القاضي حكم بأن القانون الذي يحمي الموظفين الفيدراليين من المقاضاة بشكل فردي على أشياء يقومون بها في نطاق عملهم، لا ينطبق على الرئيس.

واعتمدت وزارة العدل الأمريكية فقط على الحجج المكتوبة بعد أن منع محاموها من دخول محكمة اتحادية في مانهاتن الأسبوع الماضي، لأنه لم يخضع للحجر الصحي لمدة أسبوعين بعد سفره إلى نيويورك من إحدى الولايات المدرجة في قائمة الذين كانت معدلات اختبار فيروس كورونا لديهم مرتفعة.

وقالت كارول، كاتبة عمود سابق في مجال الاستشارات منذ فترة طويلة في مجلة Elle، في الدعوى القضائية التي رفعتها إنها التقت مع ترامب في خريف عام 1995 أو ربيع عام 1996 في لقاء صدفة عندما تعرفا على بعضهما البعض في متجر Bergdorf Goodman، مؤكدة أنهما انخرطا في محادثة حول لباس داخلي عندما شقا طريقهما إلى غرفة الملابس، حيث قالت إن ترامب دفعها على الحائط واغتصبها.