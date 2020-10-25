ترامب: ارتفاع حالات الإصابات بكورونا في أمريكا مرتبط بزيادة الفحوصات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وسائل الإعلام ترفض الحديث عن فساد المرشح الديمقراطي جو بايدن، بينما يتحدثون عنه بأشياء خاطئة، متابعا: "الشعب صوت في 2016 لانتخابي الذي وضع أمريكا أولا وكانت لدي حياة أسهل بكثير من حياتي الآن واعتقدت أن الأمر سيكون أكثر سهولة لكن المستنقع كان عميقا حيث تجسسوا على حملتي وقاموا بأمور كثيرة لم تحدث في تاريخ بلادنا".

وأضاف "ترامب" خلال كلمته أمام تجمع انتخابي في ولاية "ويسكانسن"، "ما كان ذلك أن يحدث على الإطلاق لأي رئيس، فهم تجسسوا على حملتنا الانتخابية قبل أن أفوز والأسوأ من ذلك هو بعدما انتصرنا مجموع من الفاسدين واصلوا ذلك لكننا نجفف المستنقع ونترقبهم ونواصل معاقبتهم واحدا تلو الآخر".

وتابع: "إنهم يشعرون بالقلق عندما أتحدث ويريدون إطفاء أنوار الكاميرات، لكنهم يرون أشياء مثل التي حدثت في فلوريدا وهي أشياء رائعة ويقولون ماذا يحدث هناك، فالأوضاع رائعة وممتازة".

وأكد أن ارتفاع حالات الاصابة بكورونا في الولايات المتحدة مرتبط بزيادة الفحوصات، لافتا إلى أن هناك انخفاضا كبيرا في أعداد الوفيات في بلاده.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدلى بصوته الانتخابي، مبكرا، في ولاية فلوريدا قبل أن يعقد مؤتمرات انتخابية في 3 ولايات متأرجحة.

وصوّت ترامب لنفسه في "وست بالم بيتش" بالقرب من منتجع مارالاجو الذي يملكه بعدما غيّر مقر إقامته الدائم وعنوانه في سجلات الناخبين في العام الماضي من نيويورك إلى فلوريدا، وفقا لما نقلته روسيا اليوم عن "رويترز".

وقبيل عشرة أيام فحسب على يوم الانتخابات، أدلى نحو 53.5 مليون أمريكي بأصواتهم في الانتخابات المبكرة، وهو عدد قد يسهم في أعلى نسبة تصويت خلال ما يربو على 100 عام وفقا لبيانات مشروع الانتخابات الأمريكية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم بايدن على ترامب على مستوى البلاد، لكن النسب أكثر تقاربا بينهما في ولايات مهمة يمكنها حسم نتيجة الانتخابات.