مؤسس "قمة صوت مصر" تكشف أهداف المبادرة: تقام سنويا منذ 2016

قالت لمياء كامل، مؤسس منصة "قمة صوت مصر"، إن القمة تُقام سنويًا وترتكز تسليط الضوء على إيجابيات الدولة المصرية، سواء قيادة أو مجتمع مدني، للوصول إلى الهوية الوطنية أو الشخصية المصرية، كما تُركز من جانب آخر على الشراكات الاستراتيجية، والتي كان من بينها شراكة مع جامعة الدول العربية عام 2019.

وأضافت، خلال حوارها في برنامج "السفيرة عزيزة"، الذي يُعرض على شاشة "dmc"، أن الشركات العالمية تسلط الضوء على الدولة المصرية، كما أن التركيز المباشر الذي تستهدفه المبادرة ليس فقط على التاريخ المصري، بل على مستوى القيادة السياسية والتطور، موضحة أن "قمة صوت مصر" عبارة عن مبادرة بدأت عام 2016 وتم تنظيم 4 دورات حتى الآن.

وأوضحت "كامل"، أنه من بين أهداف المبادرة مساعدة المبادرات الأخرى الناشئة مثل "أربعين فوق الأربعين"، والتي تقوم على أساس تسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها أربعين سيدة فوق سن الأربعين، مشددة على ضرورة دعم مثل هذه المبادرات.