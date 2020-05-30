"السفيرة عزيزة" يشيد بفيلم "الوطن" التسجيلي عن جيش مصر الأبيض

أشاد فريق عمل ومذيعات برنامج "السفيرة عزيزة" بالفيلم التسجيلي الذي أنتجته جريدة "الوطن" عن جيش مصر الأبيض، تكريما لأطباء مصر في ظل تصديهم ووجودهم لخط الدفاع الأول في حرب مصر ضد فيروس كورونا.

وعرض برنامج السفيرة عزيزة جزءا من الفيلم على الهواء مباشرة، خلال حلقة اليوم من البرنامج على شاشة "dmc".

وظهر في الفيلم التسجيلي مجموعة من الأطباء الموجودين في مستشفيات العزل المختصة بعزل ومعالجة مرضى فيروس كورونا، متحدثين عن طبيعة عملهم في مستشفيات العزل وما يقومون به في التعامل ومعالجة مرضى فيروس كورونا.

كما شرح الأطباء، خلال الفيديو، كيف يتعاملون مع المرضى نفسيا قبل معالجتهم من الفيروس طبيا.