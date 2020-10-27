مساعد رئيس الوزراء: نستهدف وضع مصر على قائمة أقوى 30 دولة في العالم

قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء والقائم بأعمال مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، إن "شهادة التميز"، التي حصل عليها المركز اليوم من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة شهادة بتحقيق أفضل الأساليب الإدارية في أنشطة المركز، وبقدرتنا على إدخال المزيد من التطوير والتحسين في الأعمال.

وأضاف "الجوهري"، في تصريحات مصورة صادرة عن مركز المعلومات عن الجائرة عقب الحصول عليها، أنه وتطبيقاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصل مركز المعلومات على "شهادة التميز"، ليصبح أول مؤسسة حكومية مصرية وإفريقية تحوز تلك الشهادة.

وأوضح أن الحصول على الجائزة أحد تحركات الحكومة المرتبطة بالتطوير المؤسسي وتنفيذ استراتيجية مصرية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي تهدف لوضع مصر على قائمة أقوى 30 دولة في العالم في الاقتصاد والاجتماع وتنمية رأس المال البشري.

وقال راسل لانجميور، مدير المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة، إنه يتشرف بإعلان مركز المعلومات كأول مؤسسة بمصر وإفريقيا تحصل على تلك الشهادة.

وأضاف مدير "المنظمة" أن هناك تحديات كبيرة، وأن "المركز" بدأ رحلة التميز، وحصل على الاعتماد، وهم سعداء لهم.

وقال مدير مركز المعلومات، في تقرير مصور صادر عنه، إن أولى خطوات الحصول على الشهادة كانت بداية عام 2020، بتشكيل فريق عمل للتقييم الذاتي لـ"معلومات الوزراء"، والذي تم تمثيل جميع الكيانات والوحدات به للوقوف على نقاط القوة الرئيسية، وفرص التحسن.

وأوضح أنه تم استعراض قصص النجاح المرتبطة بالمركز، والتي أظهرت مدى تميزه، والتي تتسم بكفاءة الأداء وسرعة الأثر.

ولفت إلى أن "المركز" شهد زيارة مُقيم المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة يومي 22 و23 سبتمبر، وأنه تم استعراض رحلة التميز بالمركز وأهم إنجازاته، ليقوم المُقيم بجولة تقييمية، ويعقد 13 جلسة تقييم لعدد من المشروعات.

وأوضح أن المقيم عرض نقاط القوة لدى المركز، والنقاط والفرص الخاصة بـ"التحسين"، وكان من أبرزها المنهجية السليمة في تنفيذ عمليات "التقييم الذاتي".

وقال وائل زكريا، مُحكم وممثل المنظمة الأوربية لإدارة الجودة، إن مركز المعلومات يدعم صناع القرار في مصر، وإنه جاء للمركز مقيماً وخرج منه سفيراً له يتحدث عما يراه من إنجازات رائعة، وممارسات متميزة.