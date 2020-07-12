محافظ القاهرة: القاهرة ستكون عاصمة فنية سياحية وفق "رؤية مصر 2030"

هنأ خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكري السابعة لثورة الـ30 من يوينو، قائلا: "هي ثورة الإرادة والتحدي والإنجازات والتي نشهدها اليوم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لافتتاح".

وقال عبدالعال، خلال حديثه بإحتفالية افتتاح الرئيس لعدد من المشروعات القومية وعلى رأسها حي الأسمرات بمرحلته الثالثة، إن محافظة القاهرة من أقدم وأشهر عواصم العالم وتم إنشاؤها منذ أكثر من 1000 عام والتعداد السكاني لها 10 ملايين و500 ألف نسمة بخلاف المترددين عليها يوميا من المحافظات المجاورة ويهعادل نفس الرقم بها 38 حيًا ووفق رؤية مصر 2030 ستكون القاهرة عاصمة فنية ثقافية سياحية يتمتع أهلها بنوعية فريدة من الحياة في ظل شبابها وبمشاركة المجتمع المدني.

وأضاف أن التعداد السكاني الكبير لمحافظة القاهرة قبل عام 2014 كان يواجه الكثير من التحديات في مجالات الصحة، التعليم، مياه الشرب، الصرف الصحي، الكهرباء، المواد البترولية، النقل، المرو، والعشوائيات ومن هنا كان تدخل الدولة منذ عام 2014 وخلال الـ6 سنوات الماضية في قطاع الصحة كان هناك انخفاض في مستوي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتم إنشاء 138 مشروع بتكلفة 1.47 مليار جنيه بالإضافة للمبادرات الصحية التي تم إطلاقها مبادرة 100 مليون صحة، الكشف عن فيروس سي والذي استهدف 7 ملايين و700 ألف مواطن في القاهرة.

وتابع أن ذلك يأتي إضافة لمبادرة صحة المرأة التي أستهدفت 630 ألف سيدة، ومبادرة صحة الأم والجنين والتي استهدفت 14 ألفًا و408 ألف سيدة، وفي قطاع الاتعليم كان هناك ارتفاع بالكثافات الطلابية في الفصول وأنشأت الدولة 232 مشروعًا بتكلفة 2 مليار و300 مليون جنيه، وفي قطاع مياه الشرب كان هناك ضعف واضح في بعض المناطق بمياه الشرب وقامت الدولة بإنشاء 35 مشروعًا بتكلفة 3.3 مليار جنيه، وفي قطاع الصرف الصحي كان هناك عدم استيعاب لشبكات الصرف الصحي مع التوسع العمراني وأنشأت الدولة بإنشاء 139 مشروع بتكلفة 7.3 مليار جنيه.

واستكمل أن قطاع الكهرباء كان هناك إنقطاع ملحوظ في الكثير من المناطق في القاهرة بسبب زيادة الأحمال وقامت الدولة بإنشاء 28 مشروع بتكلفة 16.9 مليار جنيه، وفي قطاع المواد البترولية كان ملاحظ للجميع صعوبة الحصول على المواد البترولية من أنابيب البوتجاز والوقوف أمام محطات الوقود نتيجة نقص هذه المواد وقامت الدولة بإنشاء 175 مشروعا بتكلفة 5.5 مليار جنيه.

عبدالعال: إنشاء 377 مشروعا بتكلفة 32.3 مليار جنيه لاستيعاب الزحمة المرورية بالقاهرة

وفي مجال الطرق، قال عبدالعال، إن محافظة القاهرة من أزحم مدن العالم والحركة المرورية متأثرة جدا بسبب عدم استيعاب الطرق والمحاور المرورية للعدد الهائل من السيارات وقامت الدولة بإنشاء 377 مشروعا بتكلفة 32.3 مليار جنيه وآخرها ما تم افتتاحه بالأمس القريب في مناطق شرق القاهرة حيث تم إنشاء العديد من الكباري وكباري السيارات والمشاة وفتح المحاور المرورية والتي ساعدت كثيرا على سيولة الحركة المرورية لأن مناطق الشرق ترتبط بالعديد من المحافظات المجاورة.

عبدالعال: 200 أتوبيس لهيئة النقل العام الذي ينقل 5 ملايين مواطن يوميا في القاهرة الكبرى

وفي مجال هيئة النقل العام بالقاهرة تم إضافة 200 أتوبيس لهيئة النقل العام الذي ينقل 5 ملايين مواطن يوميا في القاهرة الكبرى، حيث تم دعمه ليصل عدد الاتوبيسات الآن إلى 3000 أتوبيس في القاهرة بالإضافة لتغيير بعض الأتوبيسات وتحويلها إلى الغاز حيث تم التعاقد على 250 أتوبيسا وتم استقبال 75 أتوبيسا وجار في خلال شهرين سيتم توريد باقي الأتوبيسات، إضافة إلى تعديل تلك الأتوبيسات والتعاقد على شراء أتوبيسات كهرباء تماشيا مع البيئة العالمية.