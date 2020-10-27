تقرير صيني: مصر ستقود الانتعاش الاقتصادي بشمال أفريقيا والشرق الأوسط

ذكر تقرير في صحيفة "تشاينا يوث دايلي" الصينية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر منذ عام 2016، عزز من قدرتها على مقاومة تأثير وباء "كورونا الجديد" (كوفيد-19) والتعافي سريعا، مؤكدة في الوقت نفسه أن مصر تتمتع بمزايا واضحة تمكنها من أن تقود وتدفع الانتعاش الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها.

واستعرض التقرير، والذي نشر تحت عنوان "لماذا يمكن للاقتصاد المصري أن يأخذ زمام المبادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال فترة وباء كورونا، وتوقعات بأن يقود ويدفع الانتعاش الاقتصادي المصري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة المقبلة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء.

واستشهد التقرير، بما ذكره صندوق النقد الدولي في تقريره المحدث قبل أيام بشأن"التوقعات الاقتصادية للشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، بأن مصر هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي ستحقق نموا إيجابيا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام، بمعدل نمو متوقع تصل نسبته إلى 5ر3%، بالإضافة إلى إدراج الصندوق مصر أيضا كواحدة من أكبر 30 اقتصادا تمثل 83% من الناتج القومي الإجمالي العالمي.

وأشار التقرير إلى أنه منذ تفشي وباء كورونا على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مارس الماضي، تدهور وضع التجارة والسياحة وتدفقات النقد الأجنبي بسبب تدابير الوقاية والسيطرة على الوباء، وتقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5%، على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2020 في المنطقة وبعض دول آسيا الوسطى، بما في ذلك مصر، لافتا إلى أن مصر تعد واحدة من ثلاثة اقتصادات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لن تشهد انكماشا بل ستحقق نموا إيجابيا هذا العام رغم وطأة الوباء.

وتعرض التقرير –قبل التطرق إلى الأسباب وراء تحقيق مصر انتعاشة اقتصادية وتأثير الاتجاه المستقبلي للوباء على الاقتصاد المصري- لحالة الوباء في مصر بشكل تفصيلي منذ ظهوره، مرورا بالسياسات الصارمة للوقاية والمراقبة التي نفذتها مصر بما في ذلك تعزيز إدارة الدخول والخروج، وحظر التجول، وتقليص ساعات العمل، وتعليق الدراسة بمقار المدارس والجامعات، وإغلاق دور العبادة وأنشطة التجمع الأخرى.

ولفت التقرير إلى أنه في ظل الوقاية والإدارة النشطة من جانب السلطات المصرية، تمت السيطرة على الوباء في مصر تدريجيا منذ يوليو الماضي، وانخفض عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بشكل ملحوظ منذ أغسطس.