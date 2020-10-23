الصين: تسجيل 18 إصابة بكورونا جميعها وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 18 إصابة جديدة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 85747 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصًا.

وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي، أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 9 حالات في شنجهاي، و7 حالات في فوجيان، وحالتين في تشونجتشينغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3185 حالة غادر منها 2948 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 15 شخصًا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 80865 شخصًا، مشيرة إلى أن 8118 شخصًا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية بعد مغادرة 804 أشخاص الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة، أنه تم أمس تسجيل 11 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 403 حالات منها 402 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5280 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 105 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 548 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5019 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و497 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.