"عمال النصر للكوك": لائحة الموارد البشرية الجديدة انتهاك صريح لحقوقنا

قال ياسر عبد العزيز، المتحدث باسم عمال شركة النصر لصناعة الكوك، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن المسودة الأولية للائحة الموارد البشرية تمثل انتهاكا لحقوق عمال قطاع الأعمال العام.

وأوضح لـ"الوطن" أن بنودها ستخفض دخل العامل بنحو 50% لعدد من الأسباب مشيراً إلي أن أهمها هي ربط الحافز بتقارير الكفاية بالإضافة إلي إلغاء علاوات الخبرة عند التعيين إلى جانب إلغاء العلاج بالشركة، وتحويله إلى علاج في منظومة التأمين الصحي، علاوة على إلغاء الإضافي حيث جعل ساعات العمل الأسبوعية 48 ساعة بدلا من 42 ساعة.

وأضاف أن اللائحة أيضا تمهد لشغل الوظائف القيادية لمدة سنة قابلة للتجديد ويمكن للرئيس التنفيذي خفض درجة شاغل الوظيفة القيادية إلى درجة أدنى دون ذكر مسببات، كما منحت الرئيس التنفيذي سلطة إحالة العامل للمعاش وتخفيض العمالة لأسباب "مطاطة" منها تقليص بعض أنشطة الشركة كما ألغت وسائل انتقال العاملين، ومنح بدل انتقال سنوي للعامل بما لا يجاوز أجر شهر وظيفي.

كان خلاف قد نشب بين عمال قطاع الأعمال والوزارة بسبب تعديلات قانون قطاع الأعمال العام ومشروع لائحته التنفيذية، ولا يزال الموقف مشتعلا بين وزارة قطاع الأعمال العام من جانب والنقابات العمالية، وعمالي قطاع الأعمال العام رغم مرور ما يقرب من الشهرين على عرض مشروع لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام، بعد موافقة مجلس النواب على القانون رقم 185 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

وبدأت الأزمة تزامناً مع إعداد وزارة قطاع الأعمال العام مسودة مشروع لائحة الموارد البشرية عقب موافقة مجلس النواب على تعديلات القانون، لتشتعل الفتنة بين أكثر من 200 ألف عامل في شركات قطاع الأعمال العام.