"التضامن" تنقذ فتاة بلا مأوى ومصابة بالإيدز: كانت حامل وبدون أوراق

كشف محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل واقعة إنقاذ فتاة بلا مأوى مصابة بالإيدز، فذكر أنه كانت هناك واقعة لفتاة مصابة بالإيدز وأنجبت طفلا مصابا بالإيدز أيضًا نتيجة وجودها الدائم في الشارع، موضحًا أنه كانت هناك خطورة من نقل هذا المرض لآخرين.

وأضاف "يوسف"، خلال لقائه على شاشة "extra news"، أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة، والتعامل مع الفتاه ورعايتها بأحد المستشفيات حتى تمت ولادتها لتجنب خطورة نقل المرض للآخرين ثم نقلها لأحد دور الرعاية، وكانت هناك مشكلة في الأوراق الثبوتية الخاصة بها، وتم التنسيق مع وزارة العدل للبدء في بناء هوية لها مرة أخرى.

وأوضح رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم نقل السيدة مع طفلها بعد ذلك إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية والتنسيق مع وزارة العدل لوجود مشكلة في الأوراق الثبوتية لهذه السيدة.

وفي وقت سابق، وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق أطفال وكبار بلا مأوى، بالتعامل مع البلاغ الوارد من منظومة الشكاوى الحكومية، بوجود مواطن بلا مأوى يفترش أحد شوارع منطقة باكوس بالاسكندرية.

وعلى الفور تحرك الفريق، وتبين أن المواطن يدعى "م" 35 عامًا، ويعاني من جرح عميق، ملوث بذراعه اليمنى، وغير قادر على الحركة ويتحدث بصعوبة، وتم التواصل مع هيئة الإسعاف التابعة لوزارة الصحة، حيث قام طبيب الإسعاف بإسعاف المواطن، وأفاد بأن الجرح ليس به غرغرينة، لكنه يمكن أن يكون نتيجة تعاطيه حقن الإدمان.