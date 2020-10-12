نيفين القباج: ندعم المكفوفين ماديا.. ومش عاوزين نسيب أي يتيم

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، إنه من يحصل على الدعم النقدي، يحصل أيضا على حزمة من الخدمات الأخرى، مثل الإعفاء من مصروفات التعليم، والرعاية الصحية لغير القادرين، وخدمات التموين، فالفئة التي لا تحصل على دعم نقدي، ستغطيها الوزارة بخدمات أخرى مثل التموين.

وأضافت "القباج"، خلال حوارها في برنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة "TeN"، أنه تم إعفاء نحو مليون طالب من المصروفات المدرسية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، التي استكملت ذلك بحزمة من الخدمات تقدم لأولاد المطلقات والأرامل، وأبناء ذوي الإعاقة، وأبناء المناطق الحدودية.

وأشارت وزيرة التضامن الإجتماعي، إلى أن الوزارة تقدم هذه الخدمات الخاصة بها، لأكثر من 2 مليون طالب، كما أن الوزارة تدعم المكفوفين بمبالغ مالية، وقدمت لهم 2000 "لاب توب" ناطق، للطلاب الذين يعانون من إعاقات بصرية في الجامعات، ثم برنامج آخر لتأهيلهم لسوق العمل.

وأوضحت القباج، أنه تم تخصيص 1000 سماعة تستهدف صغار السن في الحضانات والمرحلة الابتدائية، و100 ألف حقيبة مدرسية لأبناء غير القادرين، والوزارة تعمل على حل مشاكل ترخيص الحضانات، و الوزارة تفتح المجال لدعم الأيتام بتقديم 350 جنيها شهريا بدون حد أقصى، وهذا تشجيعا للأسر بدلا من إرسال لمؤسسة لرعايتهم.

وتابعت: "في الفترة المقبلة مش عايزين نسيب يتيم، ومفيش أولى بالرعاية من الأيتام، وهم أبناءها ولازم نعلمهم ونكون أسرة تانية ليهم، لأن إحنا محتاجينهم أكتر ما هم محتاجينا".