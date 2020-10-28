أعراض غريبة تظهر على البطاطس في الحقول.. وهذه طرق مكافحتها

قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات المناخ الزراعي، إن أعراض غريبة بدأت تظهر على محصول البطاطس الشتوية المبكرة، بمناطق المنيا وبني سويف وأسيوط، في الحقول التي تعدى عمرها 50 يومًا، وتحديدًا على حواف الحقل أو حول القني أو في المناطق اللى تتعرض لهواء ساخن بجانب الجسور أو الطرق.

وأشار "فهيم" إلى أن الظاهرة الغريبة والخطيرة هي عبارة كائن دقيق رهيف يسمى الحلم يستوطن الأوراق، ويصيب الكثير من المحاصيل، والإصابات والانتشار في زيادة، لافتًا إلى إن المناخ المتقلب هو السبب المباشر، لكن التشخيص المتأخرة هو سبب هام، حيث تتداخل أعراض مع أعراض الإصابات الفيروسية وأحيانا أعراض نقص العناصر الحاد، واستخدام المبيدات غير مناسبة.

ولفت إلى أن هناك نوع آخر يسمى أكاروس أو "الحلم العريض" وهذا النوع منتشر على محاصيل الخضر والفاكهة، ويوجد في التربة أيضًا، ويتبع عائلة الترسونوميدى الاسم العلمي Polyphagotarsonemus latus ويسبب تجعد للأوراق وبقع برونزية اللون مع الوقت، على البصل والثوم، ويسبب التواءات وتقزم للأوراق الأنبوبة والشريطية، على الفلفل والطماطم وخاصة الأنفاق أو الشتوية المبكرة، ويسبب تشوه وتجعد القمم النامية.

وأضاف رئيس مركز معلومات المناخ الزراعي، إلى أن الحلم يتغذى على بشرة السطح السفلي للأوراق الجديدة مما يسبب في استطالة الأوراق والتفافها نحو الأسفل، والأعراض تشبه أعراض الرش بهرمون 2.4 D، وفي حال الانتشار الواسع للحلم يتحرك ويتغذى على الجزء العلوي من الأوراق مما يؤدي إلى تشوه الأوراق بشدة، علاوة على ذلك، ظهور اللون البرونزي.

وأوضح، أن المكافحة تتم بالرش بأحد المبيدات خلطًا مع الزيت المعدني الصيفي، وهو أبامكتين، بمعدل 30 سم لكل 100 لتر ماء، بالتبادل مع افيدور أو اورتس أو كينج بو، أو التعفير بالكبريت الزراعي بعد انكسار حرارة الجو.