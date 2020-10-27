عضو تنسيقية الشباب: مصر لديها عبقرية في المزج بين الخبرات والكوادر

قالت إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مفهوم تمكين الشباب على مستوى العالم، يوضح أنه من يملك الخبرات ولديه ملفات وعاصر مجموعة من التغيرات في الحياة السياسية وأصبح له رؤى وأفكار، يستطيع التحدث عنها وتلبية آراء الشارع.

وأضافت "طلعت" خلال لقاء ببرنامج "قلب مصر"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، أن شباب الأحزاب المشاركة في مؤتمرات الشباب وجدوا نقاط مشتركة بينهم وهو دعم وحب الوطن والوقوف بجانب القيادة السياسية للنهوض بمصر وعودتها لمركزها الحقيقي بين دول العالم.

وأوضحت، أن شباب الأحزاب وجدوا أن عليهم دور في تخفيف الأعباء التي تواجه الدولة، ودعم القيادة السياسية لخروج مصر للأمام والتقدم، لافتة إلى أنه رغم اختلاف توجهات الأحزاب المشاركة في التنسيقية إلا أنه في النهاية هناك شيء مشترك يحدث من خلاله توافق.

وأشارت "طلعت" إلى أن التنسيقية كان لها دورًا في التواصل مع لجنة العفو الرئاسي، لإيصال مجموعة من الأسماء التي لديهم قضايا سياسية لإصدار عفو لها، كما أنها نجحت في الحوار المجتمعي بجانب الملف السياسي، لمناقشة 3 قوانين، كما قدمت مقترحات لقانوني مجلس الشيوخ والنواب والإدارة المحلية.

ولفتت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن التنسيقية كان لها دورا في مواجهة فيروس كورونا حيث أجرت حملات توعية وتنظيم مبادرات مثل "البالطو الأبيض" مع وزارة الصحة، بهدف إيصال ما يحتاجه المجتمع، وتدريب وتأهيل الأطباء، وعندما اكتشفت "التنسيقية" وجود قصور داخل مديريات الصحة بالمحافظات جرى دعمها بالأجهزة الطبية والكمامات والمواد الكحولية.

وأكدت، أن التنسيقية نظمت حملات لدعم العمالة غير المنتظمة التي تأثرت بفيروس كورونا، لافتة إلى أنها تعتمد على فكرة تدريب وتأهيل الشباب كل فيه ملفه، موضحة أن مصر لديها عبقرية في المجال السياسي حيث يتم عملية مزج بين الخبرات والكوادر الشبابية صاحبة الملفات الهامة.

وشددت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن أعضاء التنسيقية المنضمين للقائمة الوطنية لمجلس الشيوخ، إضافة لـ7 أعضاء معينين، كانوا يحملون العديد من القضايا سواء الاجتماعية أو الاقتصادية.