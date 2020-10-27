أمريكا تعلق على دخول الرئيس الجزائري المستشفى بسبب كورونا: نتمنى شفاءه

علقت السفارة الأمريكية في الجزائر على الخبر الذي نشرته الرئاسة الجزائرية، والذي يفيد بدخول الرئيس عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء المستشفى.

ونشرت السفارة منشورًا عبر صفحتها على "فيس بوك"، تمنت فيه الشفاء العاجل للرئيس تبون.

وكانت الرئاسة الجزائرية قالت إن تبون دخل إلى المستشفى العسكري بعين النعجة، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة.

وشددت على أن الحالة الصحية للرئيس تبون لا تستدعي القلق، مؤكدة أنه يواصل نشاطاته اليومية من مقر علاجه.

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية "عبد المجيد تبون في الحجر الصحي لمدة 5 أيام ابتداء من 24 أكتوبر 2020".

وكشف بيان نقلته الإذاعة الرسمية أن أنه "بناء على توصية أطبائه، دخل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعج بالجزائر العاصمة".

وأضاف: "وضع رئيس الجمهورية في الحجر الصحي الطوعي بنصيحة من الطاقم الطبي للرئاسة بسبب ظهور أعراض كورونا على العديد من الإطارات السامية برئاسة الجمهورية وأعضاء من الحكومة".

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد أكثر من 55 ألف حالة في الجزائر، منذ تسجيل أول حالة في 25 فبراير، مع وفاة 1897 شخصا وشفاء أزيد من 38 ألف حالة.

ويقول مسؤولو الصحة في الدولة المغاربية إن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعين إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والالتزام بارتداء القناع الواقي.

وغرد الرئيس الجزائري آنذاك في حسابه على تويتر: "امتثالا لنصيحة الطاقم الطبي، لقد دخلت في حجر صحي طوعي إثر إصابة إطارات سامية برئاسة الجمهورية والحكومة بكورونا".

وطمأن تبون مواطنيه على صحته، قائلًا إنه "بخير وعافية"، مؤكدا أنه سيواصل عمله بشكل اعتيادي عن بعد حتى نهاية فترة الحجر الصحي، التي نصحه بها الأطباء.