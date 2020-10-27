هشام توفيق: خسائر الشركات ستتحول لأرباح في السنة الخامسة لخطة التطوير

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن خسائر قطاع الأعمال العام ظلت في حدود 2.7 مليار جنيه على الأقل لمدة 3 سنوات، وهذا رقم كبير جدًا، "إحنا لسه في بداية الطريق عشان التطوير".

وأضاف "توفيق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن خطة التطوير ستتوقف عامين حتى الانتهاء من اللائحة الجديدة، لافتة إلى أن الوزارة تقترح بالنسبة للشركات الخاسرة منح دعم مؤقت بهدف الحفاظ على دخل العمال خلال فترة التطوير على الأقل.

وتابع وزير قطاع الأعمال العام: "الدراسة المعمولة إن التطوير اللي بيتعمل ولو كل شيء مشي صح الـ2 مليار جنيه خساير هيتحولوا في السنة الخامسة من التطوير لـ3 مليارات جنيه أرباح".

وأشار "توفيق" إلى أن هناك أخبار سارة بشأن إنتاج أول سيارة كهربائية والمحفزات الكهربائية، والتي تعتبر هامة للتوقيع مع الشريك المورد لمكونات السيارة.

كان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، استقبل إيهور جوفكفا نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية للعلاقات الدولية والوفد المرافق له -الذي يزور مصر حاليًا- ويفهين ميكيتينكو سفير أوكرانيا بالقاهرة.

وعُقدت جلسة مباحثات بين الجانبين، بحضور وفد من شركة "فاش ماش" الأوكرانية، والمهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان مجالات التعاون المشترك بين مصر وأوكرانيا، والسعي نحو تعزيز أطر التعاون، ومتابعة الأعمال المشتركة بين شركة "فاش ماش" والشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومساهمتها في أعمال التطوير.

يشار إلى أن شركة "فاش ماش" الأوكرانية، تقوم حاليًا بتنفيذ مشروع تجريبي في مناجم شركة الحديد والصلب، لبحث إمكانية زيادة تركيز خام الحديد في هذه المناجم.

من جانبه، وجه وفد الشركة الأوكرانية الشكر لوزارة قطاع الأعمال العام لقبول مبادرتهم الخاصة بالترويج لدى المستثمرين الأجانب، فرص التعاون والشراكة المتاحة بشركات القابضة للصناعات المعدنية، في ضوء علاقتهم المتميزة بعدد كبير من المستثمرين في الخارج.