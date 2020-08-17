وزير قطاع الأعمال: نصفي شركات لا فائدة منها مطلقا واستمرارها خسارة

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه يتم العمل على إحياء قطاع الأعمال، من خلال علاج بعض الثغرات وتحقيق الأرباح، لافتًا إلى ضرورة إعادة الشركات القطاع إلى مسارها الصحيح.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الشركة التي تحقق أرباحًا نحاول تعظيم إيراداتها والاستفادة منها في المجتمع، مشيرًا إلى إجراء دراسة لأوضاع كل الشركات الخاسرة وعددها 53 شركة، "ركزنا على أكبر 26 شركة للتعرف على أسباب خسارتها".

وأشار إلى أنه يجرى منذ عام ونصف خطة للوصول بالشركات الخاسرة إلى شركات رابحة، ويتم تصفية شركات لا فائدة منها مطلقًا لأنها مستمرة في تحقيق خسائر كثيرة، مضيفًا "خسرنا أكثر من 16 مليار جنيه في شركات خاسرة".

واختتم: "نعمل على 70 شركة، منها 32 في قطاع الغزل والنسيج، الذي خسر 2.5 مليار جنيه، ولكننا نعمل على إعادة التأهيل وتطوير نظم الإدارة والمعلومات".