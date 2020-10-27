نقابة الأشراف تهنئ الرئيس والأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد 

تقدم محمود الشريف، نقيب الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصاحبه وسلم.

كما حرص نقيب السادة الأشراف، على تهنئة الشعب المصرى والمسلمين جميعًا فى العالمين العربى والإسلامى، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالخير والرحمة والسلام.

وقال نقيب السادة الأشراف، إن سيرة النبى العطرة مليئة بالمواقف والأحداث التي تعلمنا قيمًا إنسانية راقية، تستقيم معها الحياة وتُعمَّر بها الأرض، وتتآلف بها النفوس إذا ما ترجمناها إلى واقعٍ عملى فى حياتنا، وقد أرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى ضرورة اتباع النبى صلى الله عليه وآله وصاحبه وسلم فى قوله تعالى : (لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا).

وأوضح نقيب السادة الأشراف، أن القراءة العصرية لسيرة النبى وتطبيقها تطبيقًا عمليًّا صحيحًا أصبح ضرورة ملحة، في ظل ما نعيشه من أحداث تتطلب منا التمسك بأخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وصاحبه وسلم وتحقيق مقاصد الإسلام السمحة.

وأكد أن ميلاد النبى، كان ميلادًا للرحمة غير المحدودة للإنسانية جمعاء، فرسالة الإسلام قائمة على الرحمة، ولذلك قال الله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ).

ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقائدها وشعبها وجيشها ورجال أمنها، وأن يوفق ولاة أمورها إلى ما يحبه ويرضاه، وكل عام وأنتم بخير.

وكانت نقابة الأشراف أعلنت عن، إطلاق حملة "نبي الرحمة" صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، للدفاع عن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ضد الحملات المسيئة التي نشرت مؤخرا بإحدى المجلات الفرنسية.

وقال نقيب الأشراف، إن حملة "نبي الرحمة" ستكون إلكترونية للتوعية بأخلاق خير البرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وسيرته الطيبة الحسنة، وكيفية معاملته حتى لغير المسلمين، في ذكرى مولده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

وأكد نقيب الأشراف، أن حملة "نبي الرحمة" تتضمن التذكير ببعض صفات الرسول وأخلاقه وتعاليمه الكريمة التى نقلها لنا صحابته الكرام فى السيرة النبوية أو من خلال الأحاديث الشريفة.

وأدانت نقابة الأشراف، على لسان نقيبها بأشد العبارات إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بإحدى المجلات الفرنسية.

وأكد نقيب الأشراف، أن نشر رسوم مسيئة للإسلام والمسلمين تغذي ثقافة الكراهية والعنف، وتثير استفزاز المسلمين في شتى بقاع الأرض، وسبببا لممارسة الإرهاب ضدهم.

ودعا نقيب الأشراف، إلى إصدار تشريع يجرم الإساءة للرموز والمقدسات الدينية.