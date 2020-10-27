وزير قطاع الأعمال: "أنا أهلاوي من سنة 65.. وسعيد بطريقة لعب المحلة"

كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن انتمائه الكروي، وذلك خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، قائلا: "أنا أهلاوي من سنة 65".

وأضاف "توفيق"، أن التعصب الكروي ينخفض مع التقدم في السن نسبيا، "كنت زمان بتعصب جدا، لكن دلوقتي بحب اتفرج على اللى بيلعب كورة حقيقي بشجعه، وللأسف مكنش عندي وقت في آخر 5 ماتشات، ولما ابتديت أبص للمحلة، اتفرجت على ماتشين، وأنا سعيد جدا بطريقة لعبهم، فريق بيلعب كورة، ومفيش شك هبتدي أشجعه، ولو الأهلي وغزل المحلة لعبوا مع بعض، هشجع اللي بيلعب صح".

وعن خطة تطوير فريق غزل المحلة، كشف أن صرف شركة الغزل والنسيج من أرباحها على فريق غزل المحلة كما ينبغي لاسترجاع أمجاده مثل السبعينيات أمامها الكثير، بينما خلال العامين أو الثلاثة المقبلين على الأقل، لا يمكن الاستقطاع من الميزانية المخصصة للماكينات لصالح الفريق "أبقى كدة مجرم".

ولفت "توفيق"، إلى أن التوجه العالمي يتضمن فصل فريق كرة القدم عن الأندية نفسها والشركات، وهذا اتجاه عام ومطلوب من الاتحاد الدولي للفيفا للتطبيق.

وأشار إلى أن هذا ما نرغب به مع فريق غزل المحلة، ويكون الفريق شركة مساهمة قوامها نصيب شركة المحلة في الشركة الجديدة سيكون حقوق الانتفاع من الاستاد واسم الفريق و3 ملاعب فرعية لمدة 15 أو 20 عاما، وجرى تقييم حقوق الانتفاع بالفعل وفي المقابل نتوقع أن يضع مستثمرين "كاش" للصرف على الفريق ويكون لديه خطة وتنمية مستدامة.

وأوضح أن كان هناك تفكير منذ فترة إيجاد مستثمر استراتيجي، وعندما وجدنا الشعبية الطاغية للفريق ليس من المحلة فقط وإنما في الدلتا، فجرى التفكير في الطرح العام، "اللي يخش بـ10 آلاف جنيه أو 5 آلاف جنيه، أو 1000 جنيه حتى يشتري بيها أسهم، وبنك مصر اتعمل كدة".