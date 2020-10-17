10 مزايا يحصل عليها الطلاب من التضامن الاجتماعي.. تعرف عليها

بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد صباح اليوم، أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عددًا من القرارات التي تخص الطلاب في مختلف المراحل المدرسية والجامعية تضمنت عدداً من المزايا منها إعفاء طلاب من المصروفات الدراسية، إلى جانب تقديم عدد من المنح لأبناء أسر برنامج "تكافل وكرامة"، وكذلك الأسر الأولى بالرعاية غير المقبولين في البرنامج.

وترصد "الوطن" المزايا التي يحصل عليها الطلاب من التضامن الاجتماعي في العام الدراسي الجدبد كالتالي:

- دفع المصروفات الجامعية لطلاب أسر برنامج الدعم النقدي "تكافل" للطلاب الحاصلين على ما يزيد على 90% بالثانوية العامة طوال دراستهم الجامعية، شرط أن يستمروا فى تفوقهم ويحصلوا على تقدير "جيد" على الأقل خلال فترة الدراسة الجامعية.

- دفع مصروفات العام الدراسي الجديد لـ1.1 مليون طالب من الأسر الأولى بالرعاية غير المقبولين بـ"تكافل وكرامة" بقيمة 280 مليون جنيه.

- إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" ويقرب عددهم 1.1 مليون طالب من المصروفات المدرسية .

- مليون جنيه منح للطلاب المكفوفين بـ17 جامعة.

- توزيع 2000 لاب توب للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية.

- توزيع 2000 سماعة لذوى الإعاقة السمعية.

- تقديم 6309 منح دراسية جامعية للمتفوقين من أبناء "تكافل وكرامة".

- نوفير 6204 منح دراسية للطلاب من أبناء أسر تكافل.

- توفير 105 منح دراسية للطلاب من أبناء أسر كرامة .

- توزيع 100 ألف شنطة مدرسية مجانا للطلاب، لأبناء الأسر الأولي بالرعاية، استعدادًا للعام الدراسي الجديد، بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم إرسال بيانات الأسر الأولى بالرعاية لوزارة التربية والتعليم لتحمل مصاريف الدراسة، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية، بتقديم كل سبل الدعم والحماية الاجتماعية لهم، ورفع العبء والتخفيف عن كاهلهم، بالتنسيق بين كل مؤسسات الدولة والقطاع العام والخاص.