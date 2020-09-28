المرشدين السياحيين: التضامن الاجتماعي استبعدت 2500 مرشد من صرف الإعانة

قال حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين، إن وزارة التضامن الاجتماعي استبعدت نحو 2500 مرشد من صرف الدعم الاستثنائي الذي قررته الدولة للمرشدين السياحيين، وذلك دون أسباب منطقية، لافتا إلى أنه تم تقديم تظلمات من المستبعدين لمعرفة أسباب استبعادهم.

وأضاف لـ"الوطن" أن النقابة ناشدت الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لصرف الإعانة للمرشدين المستبعدين، خاصة أنهم مستوفين كل الاشتراطات الخاصة بالصرف فضلا عن صرف الدفعة الجديدة والمحدد لها بداية شهر أكتوبر المقبل.

ووجه النحلة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على لفتته الإنسانية، أمس، وتوجيهه لرئيس الوزراء لصرف إعانات لكل العاملين الذين تأثروا بكورونا خلال الفترة الماضية وعلى رأسهم العاملين بالقطاع السياحي حتى نهاية العام الجاري، معربا عن آماله في أن يتم إدراج المرشدين السياحيين ضمن تلك الفئة ويتم الصرف لهم حتى عام 2020، مشيرا إلى أن المرشدين السياحيين صرفوا فقط 1000 جنيه خلال شهر سبتمبر الجاري ويتم الإعداد حاليا لصرف نفس القيمة خلال الشهر المقبل.

النحلة: 100% من المرشدين السياحيين لا يعملون حاليا

وأشار النحلة إلى أن المرشدين السياحيين يمرون بظروف صعبة للغاية بسبب توقف مصدر دخلهم الوحيد بسبب الركود السياحي الذي نجم عن مرض فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام الحالي، لافتا إلى أنه رغم بدء مصر استقبال السياح بداية من شهر يوليو الماضي إلا أن 100% من المرشدين السياحيين لا يعملون حاليا، وذلك لأن كل السياح الوافدين إلى مصر حاليا يزورون المدن الشاطئية التي لا يتطلب الوجود بها اصطحاب مرشد سياحي.

وكان مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار، قد أعلن أن وزارة السياحة نسقت مع بعض النقابات الفرعية للمرشدين السياحيين ومكاتب الوزارة بالمحافظات المختلفة، لتجميع كل البيانات الخاصة بالمرشدين السياحيين وإرسالها إلى وزارة التضامن الاجتماعي، للإسراع في صرف الدعم العاجل لهم لمدة 4 أشهر بواقع 500 جنيه شهريا.