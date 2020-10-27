السياحة تعلن ختام البطولة الدولية للكرة الطائرة الشاطئية بشرم الشيخ

قالت وزارة السياحة والأثار، إن فاعليات بطولة الكرة الطائرة الشاطئية الدولية (زوجي)، والتي استضافها أحد المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ، وشارك بها لاعبون من أوروبا وأمريكا، اختتمت فاعلياتها أول أمس، لافتة إلى أن هذه البطولة شاركت بها دول "روسيا والتشيك وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية وسلوفينيا".

وأضافت الوزارة أن روسيا فازت بالمركز الأول تلتها سلوفينيا ثم أمريكا، ومن جانبهم سلم كل من إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بشرم الشيخ، وحسين محمد مدير عام مكتب وزارة السياحة والآثار بجنوب سيناء، الجوائز وبعض الهدايا للفرق المشاركة كما قاموا بالترحيب بهم.

وقد أعرب بعض السائحين الروس المتواجدين بشرم الشيخ عن مدى حبهم وشغفهم بمصر، لافتين الى أنهم يعتبرون مصر الدولة الأولى المقربة لهم وموطنهم الثاني، معربين عن تمنياتهم بعودة الطيران المباشر مرة أخرى إلى المنتجعات السياحية المصرية نظرا لرغبة شعبهم الشديدة في العوده مرة أخرى لزيارة مصر بصفة عامة وشرم الشيخ بصفة خاصة.

ومن جهته كشف مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار، أن تلك الفاعليات تسهم بشكل جيد فى تغيير الصورة الذهنية وتؤكد ان مصر آمنة صحيا، وأنها جاهزة لاستقبال السياح، إضافة إلى الترويج لمنتج السياحة الرياضية كما تضع مدينة شرم الشيخ ضمن المدن العالمية المؤهلة لاستضافة الأحداث الرياضية.

وأشار إلى أن تلك الفاعليات تمثل دعاية مجانية للمقصد السياحى المصرى خلال الفترة الحالية التى شهدت تراجعا كبيرا فى أعداد السياح الوافدين وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، لافتا إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اثناء تنظيم البطولة.

وأوضح المصدر أن مصر باتت وجهة لتنظيم العديد من الأحداث والفاعليات الرياضية مثل بطولة الاسكواش الدولية التى تم تنظيمها مؤخرا تحت سفح الهرم، فضلا عن قرعة بطولة العالم لكرة اليد التى أقيمت بمنطقة أهرامات الجيزة .