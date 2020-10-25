‎"فن خدمة المطاعم".. دورة تدريبية بكلية السياحة في مطروح

‎افتتح الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد، فعاليات الدورة التدريبية التى تنظمها كلية السياحة والفنادق بالجامعة، تحت عنوان "فن خدمة المطاعم"، والتى تستمر فى الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري.

يجري تنفيذ الدورة التدريبية بالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة، ويحاضر فيها نخبة من أساتذة السياحة والفندقة في الجامعة.

‎وأكد "النجار" حرص الجامعة على تقديم خدمة مجتمعية مميزة لأهالي المحافظة، وتنمية البيئة والمجتمع المحلي، من خلال التعاون المشترك مع جميع الإدارات والهيئات والأجهزة المعنية بصناعة السياحة والفندقة.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس "كورونا" المستجد من ارتداء الكمامات الطبية، مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين جميع الطلاب المشاركين والأساتذه في فعاليات الدورة، مع استمرار التعقيم والتطهير على مدار الساعة.‎

وقدم "النجار" الشكر إلى كلية السياحة والفنادق لتنظيم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تنمية المجتمع المحلي، والارتقاء به في شتى المجالات المتعلقة بمجالي السياحة والفنادق، مشيراً إلى أن الدورة تستهدف العاملين بأقسام المطاعم في مختلف المنشآت الفندقية بالمحافظة، بهدف تنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم من خلال التدريب العملي.

وتتضمن الدورة التدريب على مختلف أنواع الخدمة الفندقية، وطرق تقديم الطعام العالمية، فضلاً عن التدريب على أسس ومبادئ صناعة الضيافة الفندقية، وكذلك السلوكيات والأخلاقيات التي يجب أن يتمتع بها العاملون، وكيفية التعامل مع الفضيات والزجاجيات وأدوات الخدمة المستخدمة في إعداد الطاولات على مستوى المطاعم وسلاسل الفنادق الكبرى، والبدائل الأخرى من أدوات الخدمة للاستخدام مرة واحدة، في ظل تداعيات فيروس "كورونا"، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مع تقديم خدمة متميزة لهم، مما يسهم في الارتقاء بمطروح كمحافظة سياحية، والارتقاء بقطاعي السياحة والفنادق.