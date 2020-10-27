رحلة سمر مع الدعارة بالخليج.. القصة الكاملة لـ"صاحبة 73 فيديو إباحي"

في مطلع شهر سبتمبر الماضي فجر زوج ثلاثيني مفاجأة مدوية أمام النيابة العامة عندما قدم 73 فيديو إباحيًا و135 مكالمة جنسية عبر منصات التواصل الاجتماعي واتهم زوجته بالزنا مع أثرياء عرب خلال رحلة سفرها إلى دولة خليجية بزعم العمل في شركة ملابس، كان بلاغ الرجل إلي النيابة العامة في كفر الشيخ بمثابة قنبلة انفجرت معها حكاية مؤلمة شرحها الزوج خلال التحقيقات معه التى استمرت عدة أيام انتهت بقرار النيابة بضبط وإحضار الزوجة الهاربة.

رحلة الهروب

60 يومًا قضتها الزوجة متخفية وهاربة من ملاحقات الشرطة حتى ظهرت صباح اليوم من تلقاء نفسها عندما ذهبت لتقديم بلاغ ضد زوجها تتهمه فيه بإجهاض حملها من ثمرة الدعارة، لكن محاولة تقديم البلاغ ضد الزوج انتهت بإلقاء القبض عليها عندما تعرف عليها أحد المحامين في المحكمة، وأبلغ النيابة العامة بوجودها وبعدها ألقي القبض عليها، وبينت التحقيقات أنها عادت من الخليج إلى القاهرة في 26 مايو الماضي وأجهضت نفسها في شهر يوليو وكانت حينها حاملاً في 3 أشهر.

اعتراف الزوجة

قالت المتهمة بعدما نسب إليها تهمة ممارسة الدعارة وصناعة فيديوهات إباحية: "يا باشا كنت شغالة في دولة خليجية بالدولار، وجوزي كان مبسوط لما كان بياخد فلوس كتير، وكنت معتقدة إنه فاهم عشان كنت ببعت له صور خاصة وكان ظاهر فيها تغيير ملامحي من خلال "الميكاب" وأشياء أخرى، كل ده حلو؟، وأول ما شاف الفيديوهات الجنسية افتكر إنه راجل واتهمني بالزنا؟".

وأضافت المتهمة "سمر" أمام جهات التحقيق أن الظروف المعيشية القاسية التى كانت تعيش فيها وأسرتها كانت السبب في إقدامها على تلك الخطوة والسفر مع صديقة لها إلى دولة خليجية، حيث أخبرتها صديقتها بتفاصيل العمل وأنها ستنضم إلى شبكة دعارة دولية في إحدى الدول الخليجية، وعندما ذهبت وجدت فتيات من المغرب وتونس ومصر، وكانت تمارس الرذيلة بالساعة وتحصل على مبالغ بالدولار تقترب من 500 دولار في الساعة.

أمرت النيابة العامة بكفر الشيخ، بحبس المتهمة 4 ايام على ذمة التحقيقات عقب اعترافها تفصيلياً، وطلبت تحريات المباحث حول واقعة ممارسة الدعارة بدون تمييز مع آخرين مقابل الأموال بخلاف "وليد. م.ع"، المتهم الرئيسي.

اعترفت الزوجة أنها مارست الجنس مع عدد كبير من الرجال ومن بينهم " وليد. م.ع"، الذي ظهر في فيديوهات ومكالمات جنسية، وطوال 5 ساعات متواصلة شرحت الزوجة تفاصيل جريمتها، وقررت النيابة حبس المتهمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ممارسة الدعارة مع شبكة دولية لهذا النشاط المؤثم في دولة خليجية نظير أجر مادي والزنا وصناعة فيديوهات إباحية.

اتهام سابق من الزوج بالزنا

فجرت التحقيقات مفاجأة في واقعة التحقيق مع سيدة كفر الشيخ، المتهمة من زوجها بممارسة الدعارة مع أثرياء عرب في إحدى الدول الخليجية "صاحبة 73 فيديو إباحيًا"، إذ تبين أن الزوج "م. ع. أ" 36 سنة جزار، سبق واتهمها بالزنا في شهر ديسمبر 2019، لكنه تنازل عن المحضر، بعدما أخبرته أن الصور التي وصلت إليه مفبركة، ولا تخصها، وأن المتهمة نجحت في خداع زوجها وايهامه بأنها بريئة من هذا الاتهام وأنها ضحية حقد ونجاح في عملها هناك من قبل زملائها الذين فبركوا تلك الصور الفاضحة.

مواجهة الزوجة بأقوال الزوج

وواجهت جهات التحقيق المتهمة بأقوال زوجها إنه تلقى مقاطع فيديو تظهر فيها زوجته عارية في أحضان أحد الأشخاص، يقيم بمركز الرياض، مشيرًا إلى أنه جرى تصوير تلك المقاطع في إحدى الدول العربية، عندما كانت تعمل في مصنع ملابس، بغرض نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لجذب راغبي المتعة الحرام.

وأوضح الزوج، في أقواله، أنه تلقى أيضًا مقاطع صوتية بصوت زوجته، تعترف فيها بإقامتها علاقة غير شرعية مع المتهم الثاني، الذي يظهر معها في مقاطع الفيديو الإباحية، عندما كانت تعمل بالخارج، وأضاف أنه جرى نشر هذه المقاطع والصور على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأشار مقدم البلاغ إلى أنه تزوج من المشكو في حقها قبل 9 سنوات، في عام 2011، وأنجب منها طفلتين، ونظرًا لظروف المعيشة الصعبة، أقنعته بسفرها إلى إحدى الدول العربية للعمل في مصنع ملابس عام 2017، وكانت تقضي في الخارج فترة 5 شهور، ثم تحصل على إجازة لمدة شهرين.

وأوضح الزوج أنه في شهر نوفمبر 2019، تلقى على هاتفه عبر تطبيق "واتس آب" مجموعة من الصور تظهر فيها زوجته عارية، فقام بتحرير محضر برقم 12776 لسنة 2019 إداري مركز شرطة كفر الشيخ، وتقدم ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت، مشيرًا إلى أن زوجته أبلغته، في ذلك الوقت، بأن "الصور مفبركة" بعد سرقة هاتفها أثناء تواجدها بالخارج.

مراوغة الزوجة

كشف الزوج عن مراوغة زوجته بعد عودة الأمور إلى طبيعتها بينهما، أبلغته زوجته بأن فترة إقامتها في الدولة العربية قاربت على الانتهاء، ويتطلب ذلك سفرها لتجديد الإقامة والحصول على مستحقاتها، وبعد موافقته رافقها في السفر، ومكث معها قرابة 30 يومًا، وخلال تلك الفترة راقب عملها بمصنع الملابس، ولم يظهر عليها شىء فعاد إلى كفر الشيخ.

وقال إنه في أواخر شهر رمضان الماضي، وعقب حصولها على إجازة، تلقى على هاتفه رسالة من رقم خارجي، بنفس الدولة التي تعمل بها، تضمنت محادثات نصية بينها وبين أحد الأشخاص، تحتوي على عبارات جنسية، إلى جانب 73 مقطع فيديو إباحيًا، تظهر فيه زوجته مع نفس الشخص، كما تلقى 135 مكالمة صوتية، و49 محادثة، تثبت إقامتها علاقة غير شرعية مع عدد من الأشخاص.