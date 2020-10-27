5 شروط لاستخراج الرخصة إلكترونيا بقانون المرور الجديد

قد يجد البعض صعوبة في معرفة شروط تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا وذلك بعد إصدار قانون المرور الجديد، لذا تقدم "الوطن" لقرائها خطوات التجديد، وكذلك الشروط المطلوبة، وفق الموقع الرسمي للإدارة العامة للمرور.

الشروط المطلوبة لتجديد الرخصة إلكترونيًَا

أولًا: يجب على المستخدم أن يقوم بدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.

ثانيًا: أن تكون السيارة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية، وأن تكون أقل من 2030 سي سي​.

ثالثا: لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني، أو وجود حظر بيع.

رابعًا: عند التقديم على تجديد للرخصة للمستخدم الحق في اختيار ما إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين، أم أنه يريد استلامها من وحدة المرور، وذلك في حالة عدم خضوع المركبة للفحص أو الحظر.

خامسًا: إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد إصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل، ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود.

المستندات المطلوبة

- الرخصة السابقة المطلوب تجديدها.

- صورة من بطاقة الرقم القومي تكون سارية.

- شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"​.

خطوات طلب تجديد الرخصة من فوري

- الاتصال على 16421، والتواصل مع خدمة عملاء فوري لتجديد الرخصة في نفس المكالمة.

- كما يمكن مراسلة خدمة فوري على الصفحة الرسمية الخاصة بهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" https://www.facebook.com/Fawrypayments/.

- ويمكن أيضا تجديدها من خلال موقع فوري بالبطاقة الائتمانية.