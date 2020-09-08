تعرف على رسوم تجديد الرخصة الشخصية ورخصة السيارة "بعد تخفيضها"

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن قرارها بتخفيض رسوم تجديد الرخصة الشخصية، بعد تطبيق منظومة جديدة للكشف الطبي الخاص بالمتقدمين لطلب الحصول على رخصة قيادة المركبات من تلك الوحدات، بدلًا من استخراجها من المستشفيات ولا تقبل أي شهادات تجرى خارجها.

وتستعرض "الوطن" رسوم تجديد الرخصة الشخصية ورخصة السيارة.

رسوم تجديد الرخصة الشخصية

أعلنت هيئة المرور عن تخفيض رسوم استخراج رخصة القيادة الخاصة وتجديدها، لتصبح 900 جنيه بدلًا من 1800 جنيه، وذلك بعد تخفيض رسوم شهادتي الباطنة والنظر اللتين يجري استخراجهما من داخل الوحدات، وبالنسبة للرخص المهنية فلم يحدث بها أي زيادة.

رسوم تجديد رخصة السيارة

تختلف رسوم تجديد رخصة السيارة حسب السعة اللترية لمحرك الموتور، وهي مقسمه كالآتي:

ذات السعة أعلى من 1030 سي سي، وأقل من 1330 سي سي حوالي 225 جنيه مصري عن العام الواحد.

ومن 1330 سي سي ولا تجاوز سعتها 1630 سي سي تقدر الرسوم بنحو 750 جنيه مصري عن العام الواحد.

ومن الأكثر من 1630 سي سي والأقل من 2030 سي سي 3000 جنيه للعام الواحد.

والسعة اللترية أكثر من 2030 سي سي، تقدر رسوم تجديد رخصتها بحوالي 2.5% من قيمة السيارة.

خطوات ​​​​تجديد رخصة المركبة

لتجديد الرخصة يجب على المستخدم الموافقة على الشروط والأحكام​ التالية:

يختار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها.

يجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي.

يجب على المستخدم أن يدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.

لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني​​​.

عند التقديم على تجديد الرخصة، للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين أم أنه يريد استلامها من وحدة المرور، وذلك في حالة أن المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.

إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة يجري تحديث الطلب بعد إصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويجري عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود.

المستندات المطلوبة

الرخصة السابقة.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.

شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"​.