وزير الآثار يشارك في اجتماع لجنة أزمة السياحة العالمية

شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في اجتماع عبر الفيديو كونفرانس، للجنة أزمة السياحة العالمية بمنظمة السياحة العالمية.

ترأس الاجتماع، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، وحضره الأمين العام لمنظمة الايكاو، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الدولي، ومفوض العدل بالاتحاد الأوروبي، وعدد من الوزراء المعنيين بملف السياحة في العالم، وأعضاء لجنة أزمة السياحة العالمية بمنظمة السياحة العالمية.

وأوضح المستشار عبدالمحسن شافعي المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بوزارة السياحة والآثار، أن الاجتماع ناقش آخر التطورات الخاصة بالجهود المبذولة لتعافي القطاع السياحي، والإجراءات التي يجب على الدول والمنظمات الإقليمية والدولية القيام بها، لدعم هذا القطاع الحيوي.

هذا بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات القانونية، ومسائل المسارات الخضراء، ومسائل نقل الركاب، وصحة وسلامة السائحين في المطارات.

كما شهد الاجتماع، مداخلات عدد من الوزراء، على رأسهم وزراء السياحة بكل من مصر وإسبانيا واليونان والبرتغال والمملكة العربية السعودية وماليزيا وتشيلي.

وأكد الدكتور خالد العناني، على أهمية توحيد وتوضيح المعايير المتعلقة بتحديد المناطق الآمنة، واستعدادها لاستقبال السائحين، مؤكدا على نجاح تجربة مصر في استئناف الحركة السياحية الوافدة إليها من الخارج، منذ أول يوليو الماضي بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء، ومنذ أول سبتمبر بعد استئناف السياحة الثقافية، في ظل الالتزام بتطبيق الإجراءات وضوابط السلامة الصحية، حفاظا على صحة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع، الذي عكسته المؤشرات الايجابية في أعداد السائحين الوافدين لمصر، منذ استئناف الحركة السياحية، وعودتهم الى بلادهم دون اية إصابات بعد الاستمتاع باجازاتهم.

وخلال الاجتماع، دعا الدكتور خالد العناني الوزراء المشاركين في الاجتماع، والدول الأعضاء بمنظمة السياحة العالمية، لحضور احتفالية نقل المومياوات الملكية من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير، لمكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة للمصرية بالفسطاط، بما يؤكد علي قدرة مصر واستعدادها لاستقبال كبار الزوار والضيوف والسائحين مرة أخرى.

وأشار المستشار عبدالمحسن شافعي، إلى أن الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، أكد خلال الاجتماع، أهمية القطاع السياحي، في استمرار توفير الوظائف والتنمية المستدامة في المجتمعات المحلية، مؤكدا علي أهمية تنسيق الجهود وتضافرها في هذا الإطار، لضمان استعادة القطاع لفاعليته في أقرب فرصة.

كما رحب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بالدعوة التي وجهها الدكتور خالد العناني للمشاركة في احتفالية نقل المومياوات الملكية، معربا عن قبوله لهذه الدعوة، كما حث الوزراء المشاركين في الاجتماع علي حضور هذا الحدث الهام.

واستعرض مفوض العدل بالاتحاد الاوروبي نتائج قرارات المجلس الاوروبي في هذا الشأن والتي تسعى لمعالجة اشكاليات التركيز علي تنسيق الاجراءات بين دول الاتحاد الاوروبي وسحب هذه الاجراءات في مرحلة لاحقة علي دول الجوار.

كما قدمت كل من الأمين العام لمنظمة الايكاو، والمنظمة المعنية بتنظيم الرحلات البحرية الاجراءات التي اعتمدتها كل منظمة لضمان عودة الطاقة الاستيعابية للطائرات والرحلات البحرية في اقرب فرصة ممكنة