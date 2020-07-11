وزير السياحة والآثار يختتم زيارته لمدن جنوب سيناء بمنفذ طابا البري

اختتم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم، زيارتة إلى مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا، والتى استمرت ثلاثة أيام، بزيارة تفقدية لمنفذ طابا البري، وذلك برفقة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأطلع "فودة" الوزير على التطورات التى حدثت بالمنفذ في الآونة الأخيرة، سواء فيما يتعلق بالإنشاءات أو المعدات الحديثة، أو الخدمات المقدمة من كافة الأجهزة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وأثنى الوزير على كل ماشاهده من تطور، مؤكدًا أن المنافذ البرية والبحرية والمطارات هي أول من تقع عين الزائر عليه، ومنها يظهر التقييم للبلد المضيف.