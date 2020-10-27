"حماية الطبيعة": قرار قتل سمكة القرش برأس محمد قد يتخذ غدا

قال الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، إن المصابين جراء هجوم سمكة قرش بمحمية رأس محمد بخير وحالتهم مستقرة.

وأكد "سالم" ، أنه جرى مسح المنطقة التي وقع بها الحادث اليوم من خلال المختصين بالمحميات والغواصين المتطوعين بالمنطقة، ورُصد القرش للمرة الثانية في نفس منطقة "الشاكري" بالمحمية.

وأضاف "سالم" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن غلق المنطقة مازال مستمرًا، خاصة بعد رصد بعض السلوكيات العدائية من القرش تجاه الناس.

وأوضح أن هذا النوع من القرش محيطي لا يعيش في أسراب أو مجموعات، ومن المشاهدات التي جرى ملاحظتها أسفل المياه تؤكد أن قرشًا واحدًا هو الذي تسبب في الحادثة، وهذا ما تم رصده حتى الآن.

وتطرق إلى السياسات المتبعة في كل دول العالم التي تتشابه بيئتها مع بيئة البحر الأحمر، وتتشابه طبيعة الاستخدامات فيها مع ذات الاستخدامات في مصر، ولاسيما الولايات المتحدة أو جنوب افريقيا أو استراليا، والتي تنتهج سياسات في إدارة هذه النوعية من المشكلات بشكل معين.

ولفت إلى أن من ضمن هذه السياسات أنه إذا جرى التأكد بشكل قطعي من أن هذه السمكة تمثل خطورة على سلامة الإنسان قد يتخذ إجراء بقتلها بعد عملية التقييم التي ستحدث غدًا، نظرًا لأن أعمال التقييم مستمرة، موضحًا أنه سيتم دراسة كل السبل والأدوات المتاحة لتوفير أقصى درجة من السلامة للمواطنين والسائحين المترددين على مدينة شرم الشيخ.

وأكد أن البحر الأحمر يعتبر امتدادًا طبيعيًا لمنطقة المحيط الهندي، والمعروف عنه منذ الأزل أنه مليء بالعديد من أسماك القرش بشكل طبيعي وبأعداد معقولة في كل السواحل المصرية بالبحر الأحمر، والحوادث التي تعرضت لها مصر منذ 2010 حتى الآن في حدود 11 حادثًا فقط، وبالتالي تُعتبر الأقل على مستوى العالم في حدوث هذه النوعية من الحوادث، بينما تتعرض الولايات المتحدة سنويا لـ60 حادثة، وجنوب أفريقيا لـ70 حادثًا مشابهًا، مشددًا على أن سواحل مصر تعتبر الأكثر أمنًا على مستوى العالم فيما يتعلق بهذه المخاطر.