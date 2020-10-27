البيئة عن هجوم القرش: سمكة أنثى بتصرفات عدوانية هاجمت أوكرانيين

أعلنت وزارة البيئة نتائج التحقيقات التي تمت فيما يخص حادث القرش بمحمية رأس محمد وقالت الوزارة في بيان لها إن أعمال فحص ملابسات الحادث كشفت أن اثنين من المصابين سياح من دولة أوكرانيا (ام وابنها) بالإضافة إلى المرشد المرافق للفوج السياحي علي اللنش التابع لمركز غوص بشرم الشيخ والذي كان يمارس بعضهم رياضة الغوص والآخرون رياضة السباحة السطحية بمنطقة غوص "الشارك ريف" بمحمية رأس محمد.

وقد تعرض الطفل المصاب والذي كان ضمن المجموعة التي كانت تمارس رياضة السباحة السطحية والتي كانت تضم 6 أفراد بالإضافة إلى المرشد المصري إلى هجوم من سمكة قرش، ما ترتب عليه أحداث إصابة، ما أرغم المجموعة بالصعود بالمنطقة الضحلة من الشعاب المرجانية والاستغاثة باللنش المستخدم في تنفيذ الرحلة.

ومع اقتراب اللنش من المجموعة وإلقائه لطوق النجاة لهم وأثناء قيام المجموعة بالسباحة في اتجاه اللنش كررت سمكة القرش هجومها مرة أخرى على ثلاث أفراد منهم الطفل الذي تمت مهاجمته في المرة الأولى، وهو ما ترتب عليه إحداث إصابات بهم جميعا.

وقد انتهى تفسير مجموعة العمل الخاصة بالحادث أنه نتج عن هجوم من سمكة قرش من نوع القرش المحيطي ذو الزعنفة البيضاء (Oceanic Whitetip Shark) قدر حجمها بمترين تقريبا.

وفور تأكد وزارة البيئة من ملابسات الحادث وأسبابه أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تعليماتها بإيقاف كامل الأنشطة البشرية بمحيط حدوث الهجوم طبقا لما هو متبع عالميا في حالات هجوم أسماك القرش على البشر وهو إجراء احترازي لضمان عدم تكرار حادث الهجوم على أشخاص آخرين خلال الأيام التالية للحادث.

بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي تم التوصل إلى مقطع فيديو مصور تحت الماء بمنطقة الحادث بواسطة أحد الغواصين العاملين في مجال غوص السفاري وقد ظهر فيه أنثى سمكة قرش يقدر طولها بحوالي 2 متر من نوع القرش المحيطي ذو الزعنفة البيضاء يصدر عنها سلوكا وتصرفات غير طبيعية تتصف بالعدائية تجاه البشر، وهو ما يرجح أن تلك السمكة هي من قامت بالهجوم على المصابين وضعا في الاعتبار البيانات والمعلومات سالفة الذكر.

وتابع البيان "تؤكد وزارة البيئة أن فريق العمل المختص ببحث ملابسات الحادث ما زال يقوم باستكمال مهام عمله للتوصل بشكل دقيق لأسباب السلوكيات التى نتجت عن سمكة القرش المتسببة في الحادث تجاه المصابين".

واختتم "تأسف وزارة البيئة لما لحق بالمصابين من إصابات وتتمنى لهم الشفاء العاجل وتتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل الجهات المعنية لما قدموه من دعم لفريق العمل وتخص بالشكر المحافظ اللواء خالد فودة ومدير الأمن والفريق الطبي الذي أسهمت مجهوداتهم في إنقاذ المصابين".