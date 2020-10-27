"منتصر" عن أغرب مناقشة خاضها: طبيب أصر أن حمل المرأة قد يمتد لـ4 سنوات

قال الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر، إن من أغرب وأعجب المناقشات التي خاضها في حياته كانت مناقشة مع شخص يّصر على أن حمل المرأة من الممكن أن يمتد لـ4 سنوات، موضحًا أن هذا الشخص كان طبيبًا متخصصًا في طب النساء والتوليد.

وأضاف "منتصر"، خلال تقديمه برنامج "يتفكرون"، الذي يُعرض على شاشة "الغد" الإخبارية، أن الطبيب الذي كان يحاوره اعتمد على رأي الفقهاء وأيد وجهة نظره بتصريحات من مفتٍ سابق، وشيخ شهير جدًا، متسائلًا: "هل من الممكن أن يُضحي طبيب بكل المراجع العلمية في سبيل الانحياز إلى رأي فقهي؟".

وأوضح الكاتب والمفكر، أن هذا الطبيب انحاز إلى رأي فقهي رغم أنه لم يصادف لا هو ولا زملاؤه أي حالة حمل استغرقت 4 سنوات أو 3 سنوات أو حتى سنتين، مستطردًا أن الرأي يعد استمرارًا لقضية التناقض بين التجربة العلمية والفتوى الشرعية، إذ يجب وضع تساؤلات "هل استخدام DNA كوسيلة علمية في نفي النسب حرام.. وهل استخدام السونار في تحديد مدة العدة ممنوع دينيًا؟.. هذه قضية حياتية واجتماعية شائكة".