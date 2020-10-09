خالد منتصر: المجتمع اللي لسه بيصدق الخطف لتجارة الأعضاء مغيب

ردد أعداء الوطن شائعات كثيرة الفترة الماضية حول وجود عصابة تخطف الفتيات بمحافظة الإسكندرية على غرار عصابة "ريا وسكينة" الشهيرة، حيث تداولت عبارات وتحذيرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقصص الوهمية حول حالات خطف ومحاولات للخطف.

وعلق الكاتب والمفكر خالد منتصر على تلك الحالة التي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، قائلا: "المجتمع الذي ما زال يصدق ويقتنع بأن بناته بيتخطفوا عشان تتسرق أعضاءهم وتتباع عشان تتزرع لناس تانية، يبقى مجتمع مغيب بيعاني من خلل عقلي وهوس بالخرافات وتفكير هستيري متشنج ، ده كلام أفلام درجة تالتة".

وشرح منتصر: "زرع الأعضاء ده إجراء معقد جداً، والعضو اللي بيتاخد من متبرع بيتاخد بواسطة جراح محترف مش بلطجي أو شبيح أو رئيس عصابة، ولازم يوضع ويحفظ في سائل معين له تركيبة كيميائية محددة ومضبوطة مش في شوية زيت وخل، ولازم يتعمل له توافق أنسجة في معمل متخصص على أعلى مستوى مش ياخد الكلية أو الكبدة ويخبيها في ترب الغفير أو يحطها في تلاجة البيبسي ويبيعها تاني يوم، وفريق جراحة التبرع في اتصال مع فريق جراحة الزرع ..الخ".

وأكد منتصر: "اللي بيروج ده عن عصابات خطف بنات إسكندرية عشان نزع أعضائهم.. ده شغل أفلام هندي وكلام فارغ، نتيجة تعليم منحدر وإعلام لا يمنح الشعب مناعة ثقافية أو ثقافة علمية، يا جماعة ثقافة برامج الجن والعفاريت اللي مسحت العقول ماتنفعش في زمن الهندسة الوراثية والذكاء الاصطناعي".

وقال مصدر أمني، إن جميع ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ليس له أساس من الصحة وأن الحقيقة الوحيدة هي اختفاء طالبة بالاعدادية منذ 3 أيام وتم تحرير محضر بقسم شرطة سيدي جابر برقم 10270، وجار البحث عنها ومتابعة البلاغ وتحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكن ضباط البحث الجنائي، من العثور على الطالبة فرح سماحة، بالصف الثاني الإعدادي، بعد تغيبها عن منزل أسرتها بمنطقة سموحة منذ 3 أيام، والتي انتشرت صورتها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كذلك نفت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، ما تداولته بعض الصفحات على شبكة الإنترنت، من ادعاءات حول تعدد حالات اختفاء الفتيات بالإسكندرية.

ووفقا للتحريات، فإن الطالبة خرجت من المنزل بعد خلاف أسري مع أهلها، وتغيبت ولم تعد منذ خروجها، وتم نشر صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ من أجل البحث عنها أو محاولة الوصول إليها.

وكشفت فرح تفاصيل اختفائها أنها سافرت بإرادتها للعاصمة القاهرة لمقابلة أحد مشاهير تطبيق "تيك توك"، وذلك بعد مشادة مع والدتها لعدم رغبة الفتاة في حضور تمرين كرة السلة في يوم اختفائها، وبعد ضرب والدها لها لامتناعها عن التدريب قررت ترك المنزل.

وعقب وصولها إلى القاهرة، للقاء صديقها "أحمد"، لم تتمكن من لقائه، "لكن هناك قابلت واحد اسمه عمرو رضوان صعبت عليه ووداني لأسرته الأيام دي".

وكشف النائب العام، في بيان له تفاصيل واقعة ادعاء خطف شخصٍ أطفالًا بالإسكندرية فقد تبين أن حقيقتها ما شهد به والدُ طفل في تحقيقات «النيابة العامة» من تلقيه اتصالًا يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الماضي من زوجته، أبلغته فيه بطلب شخص مجهول من ابنه خلال سيره بالطريق العام استخدام هاتفه المحمول لإجراء اتصالًا منه، فاستجاب له وسلَّمَه إليه فاختلسه وفرَّ به هاربًا، فانتقل والد الطفل المجني عليه إلى محل الواقعة وحصل على تصوير للمتهم مع ابنه من إحدى كاميرات المراقبة المثبتة هناك، فنشره بمواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابه الخاص ساعيًا لجمع معلومات عنه لتحديده.

وأكد الطفل المجني عليه البالغ أحد عشر عامًا حدوثَ الواقعة على هذه الصورة، وتوالي «النيابة العامة» تحقيقاتها في الواقعة وصولًا للجاني.

وأكدت النيابة العامة ما سبق أن حذرتْ منه؛ من الانسياق وراء شائعات وأخبار كاذبة متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، من شأنها تكدير السلم والأمن الاجتماعيّ، وإحالة كشف حقيقة مثل تلك الوقائع التي تثير الرأي العام وغيرها من الوقائع إلى جهات الاختصاص، وعلى رأسها «النيابة العامة» لكشف حقيقتها وإيتاء كل ذي حق حقه.

وشددت على أنَّ مواقع التواصل الاجتماعي ليست المناخ الصالح لتداول ما قد يحصل عليه البعض من أدلة أو قرائن أو دلائل، حول الوقائع المبلغ عنها سعيًا لجمع معلومات عنها أو عن المتهمين فيها، بل إن من شأن ذلك تمكين المتهمين من الإفلات من الملاحقة القانونية، والإضرار بسلامة حسن سير التحقيقات.