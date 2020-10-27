خالد منتصر يعرض تقريرا عن الجدل الفقهي حول "شهور الحمل": وصلت لـ7 سنوات

عرض الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر السياسي، تقريرًا عن الجدل التي تُسببه المرجعيات الفقهية فيما يتعلق بمسألة شهور الحمل لدى المرأة، وما يترتب عليه من إلحاق النسب، وذلك خلال تقديمه برنامجه "يتفكرون"، على شاشة "الغد" الإخبارية.

وأشار التقرير، إلى أن مدة شهور الحمل سنتان في مذهب الحنيفية، وثلاثة سنوات في قول الليثي ابن سعد، وأربع سنوات في مذهب الشافعية والحنابلة، وخمس سنوات في رواية عن الإمام مالك، وست سنوات في رواية عن الزهري ومالك، وسبع سنوات في رواية أخرى عن الزهري ومالك، وانفرد ابن رشد بأقصر فترة للحمل وهي سنة واحدة، وهو ما اعتمدته قوانين الأحوال الشخصية في أغلب البلدان العربية.

وأوضح أنه على الرغم من رفض العلم لهذه المقولات الفقهية لاستحالة قيام المشيمة بدورها في تغذية الطفل لأكثر من أربعين أسبوعًا، وفي حالات نادرة قد تصل لـ45 أسبوعًا، إلا أن المرجعيات الدينية تصر على أن الفقهاء في الماضي استشهدوا بحوادث قد تكون نادرة الحدوث لكنها جرت في ظنهم.

ورغم تقدم الوسائل العلمية المتخصصة في تحديد النسب وحسم الخلاف في هذه الحالات من خلال تحليل الشفرة الوراثية، لكن القوانين في معظم البلاد العربية ترفض اعتماد ذلك، وتصر على تثبيت قاعدة الولد للفراش، ما دفع تيار كبير من الحقوقيين والنشطاء للمطالبة بتغيير تلك القوانين، واعتماد تلك الوسائل العلمية لحسم الخلاف والحفاظ على الحقوق والأنساب.