أستاذ حضارة عن مدة الحمل في القانون: لا يمكن مجاملة الفقهاء أمام العلم

كشفت الدكتورة وفاء الإدريسي، أستاذ الحضارة الإسلامية بجامعة تونس، تفاصيل الجدل التي تُسببه المرجعيات الفقهية فيما يتعلق بمسألة شهور الحمل لدى المرأة، وما يترتب عليه من إلحاق النسب، حيث أن مدة الحمل قد تصل في القانونين المصري والفرنسي إلى 12 شهرًا، وذلك خلال حوارها في برنامج "يتفكرون"، مع الدكتور خالد منتصر، على شاشة "الغد" الإخبارية.

وقالت "الإدريسي"، أن تونس قامت مؤخرًا بتعديلات في مجال الأحوال الشخصية في السنوات الأخيرة، واعتمدت على العلم تحديدًا في هذا الأمر، فلا يمكن أن يكون مدة الحمل سنة، ونحن اليوم لدينا من الوسائل العلمية ما يُثبت أنه لا يمكن أن تتجاوز فترة الحمل 10 أشهر، وإن وصل الأمر لذلك فإن صحة المرأة الحامل تكون مهددة.

وتساءلت أستاذة الحضارة الإسلامية جامعة تونس: "كيف يمكن أن نجامل الفقة لكي نجعل مدة الحمل في القانون سنة أو أكثر، الفقهاء تأتي من كلمة فقه، وفقه يُعني فهم أو استيعاب، فمن واجبنا نحن أن نعتمد على العلم، نحن أمه علم، تُرجمت ما لها من كتب في الحضارات الأخرى، وأضافت لها علمًا ومعرفة وفق ما أُتيح لها".

وتابعت: "من واجبنا نحن أن نواصل هذا الطريق، وأن نجتهد وأن نقول للفقهاء راعوا الآراء الفقهية في إصدار الأحكام، والعلم لا يعارض مقصد الشريعة الاسلامية، العلم يدعم مقصد الشريعة الاسلامية في حفظ الأنساب مثل ما قولنا".