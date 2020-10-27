القوات البحرية: نصنع فرقاطات.. و30% من العاملين في الترسانة مهندسات

قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية المصرية، إن مصر تصنع وحدات عديدة، بدء من لانشات المرور الساحلية، إلى مستوى الفرقاطات، التي تصنع في شركة ترسانة الإسكندرية، ويتم حاليا تصنيع 3 فرقاطات، وهذا فخر بالنسبة للقوات البحرية، وهناك 30%، مهندسات من العاملين في هذه الترسانة، ومنهن مهندسات نابغات.

وأضاف "خالد"، في لقاء من على سطح الميسترال جمال عبدالناصر، مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الثلاثاء، أن الطائرة بدون طيار، وظيفتها الاستطلاع، وتمييز الأهداف على المسافات الطويلة أمام حاملة الطائرات، وتم صناعة عدد يكفي لتأمين حاملات الطائرات، وهي قادرة على التصوير والاستطلاع والعودة مرة أخرى.

وتابع قائد القوات البحرية المصرية، أنه يعشق البحرية، وكان يحلم بالالتحاق بها، ووالده كان ضابطا بالقوات البحرية، وهذا زاد من حبه للقوات البحرية، وهناك ارتباط بينه وبين البحر، موجها رسالة إلى الشباب، قائلا: "دايما عيني عليهم، وهم ثروة القوات البحرية، وإذا نجحنا أن يكونوا بأقصى درجات الاحترافية، فإن المهام المطلوبة ستُنفذ بأقصى احترافية".

وأشار إلى أنه دائم الاطلاع على كل مستجدات علوم البحرية، وأيضا متابعة كل القرارات التي تأخذها الدولة مثل إنشاء محطات نووية، أو إنشاء خطوط سكك حديدية، فإن هذا يجب أن يكون تحت عين ونظر القوات البحرية التي يطلب منها في بعض الأحيان، تأمين هذه المنشآت الحيوية.

ووجه رسالة للمواطن المصري، وقال: "اطمئن القوات البحرية قادرة على تأمين مقدرات مصر، وساهرون على حمايتها في أي مكان".