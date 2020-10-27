الإدريسي عن مدة الحمل وتواقيت الصيام: لا دخل للفقه في الأمور العلمية

كشفت الدكتورة وفاء الإدريسي، أستاذ الحضارة الإسلامية بجامعة تونس، تفاصيل الجدل التي تُسببه المرجعيات الفقهية، فيما يتعلق بمسألة شهور الحمل لدى المرأة، وما يترتب عليه من إلحاق النسب، حيث أن مدة الحمل، قد تصل في القانونين المصري والفرنسي إلى 12 شهرًا، وذلك خلال حوارها في برنامج "يتفكرون"، مع الدكتور خالد منتصر، على شاشة "الغد" الإخبارية.

وقالت "الإدريسي"، إنه لا دخل للفقه في هذه الأمور العلمية، مؤكدة أن هذه الأمور، هي مدنية اجتماعية حددها العلم، كما أن هناك مجالات عديدة يجب اللجوء فيها للعلم وليس للفقه، فلازلنا حتى الآن، نختلف عن مواعيد الصيام والإفطار، ومدى رؤية الهلال، رغم أننا لدينا في العصر الحالي آلات تمكننا من رؤية الهلال لمدة 10 سنوات مقبلة.

واستنكرت أستاذة الحضارة الإسلامية بجامعة تونس: "لماذا لا زلنا نعتمد على العين المجردة من أشخاص لتعلن لنا السلطة الدينية موعد الصيام وموعد الافطار"، فمن المفتروض أن هناك مجالات يجب أن يأخذ العلم بالصدارة، وأن يأخذ هو الكلمة الصحيحة.

وأوضحت الإدريسي، أن العلم لديه آلات أصدق وأثمن من أراء شخصيات اجتهدت في قرون سابقة، لا علاقة لهم بقرننا أو عصرنا، ولو أنهم امتلكوا ما امتلكناه من آلات، لغيروا أفكارهم.