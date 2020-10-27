الفريق أحمد خالد: نراقب كل الأنشطة البحرية 24 ساعة في اليوم

قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية المصرية، إن دورهم هو تأمين الحدود البحرية، والمناطق الاقتصادية الخالصة لمصر، ومنع مسارات التهريب في البحر، لكي لا يُضر المواطن المصري.

وأضاف "خالد"، في لقاء من على سطح الميسترال جمال عبدالناصر، مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الثلاثاء، أن المياه الخاصة لمصر، تنقسم إلى منطقتين، المياه الإقليمية، وهذه تمتد لـ12 ميلا من خط الساحل، ويجوز للدولة أن تمارس فيها كل صلاحياتها، لكن يحق للدول الأخرى، أن تمر مرورا بريئا، أي دون استغلال أي ثروات في هذه المنطقة، أما المنطقة الاقتصادية، فهي حدود من الساحل بحد أقصى 200 ميل بحري، ويحق للدولة استغلال مافة الثروات الموجودة بداخلها.

وتابع قائد القوات البحرية المصرية، أن البحرية المصرية تؤدي دورا نشطا جدا في الوقت الحالي، وهي تراقب وتتابع كل الحدود، للحفاظ على الأمن القومي المصري، والثروات الموجودة في باطن البحر، والتنقيب في حقل ظهر يتم تحت عيون البحرية المصرية 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع.

وأوضح، أن ما يحدث في الأنشطة البحرية، هو عبارة عن إعلان دولة ما، عمل بحث سيزمي، والبحرية تراقب كل الإعلانات الخاصة بهذه الأبحاث، وعند حدوث أي تجاوز يتم إبلاغ الأمم المتحدة، والقوات البحرية في حالة نشاط مستمر لمتابعة كل الأنشطة البحرية، ومنطقة شرق المتوسط تحديدا.