القوات البحرية: الاستفزازات لا تقلقنا.. وقادرون على التصدي لأي تهديد

قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية المصرية، إن الاستفزازات التي تحدث في المنطقة من بعض الدول لا تقلقهم، موضحًا: "لدينا من القدرات القتالية للتصدي لأي تهديد، ولكن مصر في الأساس دولة تدعو للسلم، ولسنا دولة معتدلة".

وأضاف "خالد"، في لقاء من على سطح الميسترال جمال عبدالناصر، مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الثلاثاء: "أي دولة تفكر في أخذ حقوق مصر، سيتم التصدي لها، وعارفين هنعمل إيه كويس، وإحنا جاهزين بكل السيناريوهات ودي شغلتنا، والجيش المصري جيش ردع قوي، ويستطيع أن يردع أي طرف يحاول التعدي على حقوقنا".

وعن تحديد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لخط سرت - الجفرة في ليبيا، خطا أحمرا لمصر، وإمكانية التدخل المصري، قال "خالد"، إن تحديد خط سرت الجفرة، يعتبر توجيه استراتيجي من القائد العام، وبمجرد صدور هذا التصريح يكون به التزامات من البحرية المصرية.

وشدد قائد القوات البحرية على أنهم يحمون قناة السويس بدءً من باب المندب، ويعملون على حماية مسارات خطوط الملاحة، واستقرارها.

وأشار إلى أنه بالنسبة لقاعدة برنيس العسكرية، فهي بها مطار عسكري كبير، وتستوعب جميع أنواع الآليات البحرية، وهي نقطة الارتكاز للقوات المسلحة، في الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي.

أما عن سيناء، قال: "لنا عناصر من القوات الخاصة لتأمين سيناء من الأعمال الإرهابية، وتهريب المخدرات، والبحر يحمل الإتجار بالبشر، والمخدرات، والمهربين، والميليشات المسلحة، ولابد أن تكون القوات البحرية في حالة يقظة، وتمتد خطوطها إلى العمق لتأمين البلاد".