نيفين القباج: لدينا قاعدة بيانات تضم الـ32 مليون مواطن الأكثر فقر

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الدولة تولى ملف الأسر الأكثر فقرا وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، من خلال عدة برامج.

وقالت القباج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري،: "قاعدة البيانات تضم 32 مليون مواطن الأكثر فقرا يحتاجون لقواعد الحماية الاجتماعية".

وأضافت "القباج"، أن الوزارة تسعى دائما إلى وصول الدعم إلى مستحقيه، مشددة على أنه لن يتم التهاون في تزوير بيانات تكافل وكرامة، وأنه لن يتم السماح بدعم أي شخص لا يستحق الدعم وأن الدعم يجب أن يصل لمستحقيه في جميع أنحاء الجمهورية.

وتابعت:"سنسعى دائماً لدعم الأسر الأكثر احتياجا وبالأخص للأطفال في ملفي الصحة والتعليم"، مشددة على أن الوزارة تطمح في دخول القطاع الخاص مع الدولة لدعم الطلاب غير القادرين.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، صرحت بأن مبادرة حياة كريمة، انطلقت بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في بداية عام 2019، لتقدم حلولا عاجلة لمشكلة الفقر وأبعاده في القرى الأكثر احتياجا.

وأشارت القباج، خلال مشاركتها في افتتاح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بمحافظة سوهاج، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير القري الأكثر احتياجا "حياة كريمة"، إلى أن المبادرة اكتسبت أهمية كبرى، حيث أنها وفرت نوعا من الحماية الاجتماعية، لتخفيف حدة الآثار السلبية، التي نتجت عن التحولات الاقتصادية التي شهدها المجتمع المصري خلال السنوات السابقة، كما زادت أهميتها خلال عام 2020، حيث مثلت آلية لتخفيف التداعيات الاقتصادية لتفشي وباء فيروس كورونا.