"القباج" تشيد بدور "مصر الخير" في مشروعات التنمية: "نحتاج شركاء جدد"

أشادت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، بدور المجتمع المدني في مصر، وعلى رأسها مؤسسة "مصر الخير" التي تسعى لتحقيق التنمية الشاملة للمواطنين، مشيرة إلى التعاون الكبير بين الوزارة والمؤسسة ليس في محافظة سوهاج فقط، ولكن في مختلف المحافظات.

جاء ذلك خلال افتتاحها وعدد من الوزراء مشروعات خدمية بمحافظة سوهاج، اليوم، في حضور النائب محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، وعضو مجلس الشيوخ، وأشارت "القباج" إلى أن المؤسسة تتعاون مع الوزارة في إنشاء مشروعات بنية تحتية ومشروعات تمكين اقتصادي، وتوفير فرص العمل للأسر واتاحة فرصة تعليمية للأطفال، وليس مجرد تقديم مساعدات، وتابعت قائلة: "لا نستهدف نتائج قصيرة المدى، ولكن نستهدف نتائج طويلة الأمد لأنها تعطي نتائج تنموية مضمونة'.

وأكدت أن مؤسسة "مصر الخير" ليست مجرد شريك ولكنها مؤسسة تأتي بالخير لمصر كلها، ولا تتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي فقط ولكن تتعاون مع العديد من الوزارات والجهات: "اليوم تفتتح مع صندوق تحيا مصر ٩ مشروعات في ثلاث قرى بمحافظة سوهاج والتي تعد من أفقر المحافظات".

وأشارت إلى أن "مصر الخير" تدرس جيدا أي مشروع قبل القيام به، وتنفذ مشروعات تظهر آثارها علي الأسر، كما أنها مؤسسة تؤمن بالمشروعات المتكاملة ومشروعات التمكين الاقتصادي وتعمل في مجالات الصحة والتعليم والصرف الصحي والمياه فضلا عن صرف دعم نقدي للفقراء.

وأضافت: "نحن في وزارة التضامن الاجتماعى ومصر كلها نفخر بالعمل مع مؤسسة مصر الخير، لأننا ندرك أن النتائج الناجحة تكون دائما مضمونة، محتاجين صبر شوية حتي نحصل علي النتائج المرجوة، لأن لو عملنا نتائج مبعثرة لن نحصل علي نتائج حقيقية، والخير جاي علي يد مصر الخير والحكومة ومصر كلها".

ودعت الشركاء بالقطاع الخاص إلى مزيد من التعاون للقضاء علي الفقر والمشكلات التي تواجهها مصر لأنها أكبر من أن يعمل علي حلها طرفين فقط، موضحة أن مصر الخير تمول وتنفذ بعض المشروعات وتنفذ البعض الآخر، بمواصفات ومؤشرات جيدة جداً: "محتاجين شركاء أكثر يمدوا أيديهم".