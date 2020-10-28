صراع الرموز.. أبلة خيرية "أسد" الزيتون والكابتن سيد ينافس بالـ"عنب"

الرموز الانتخابية دائمًا ما ترتبط بالمرشح واسمه وصفته يأمل كل منهم في أن تشير إلى شئ يوحي بالثقة والسيطرة ليليق به، وهو ما تحقق في دائرة الزيتون وحدائق القبة التي لم يتنافس مرشحوها على مقعد البرلمان لعام 2020 فسحب، حيث أيضًا تنافسوا بالرموز فيما بينهم.

في دائرة الزيتون، حصلت المرشحة خيرية بعزق بكير، المعروفة باسم "أبلة خيرية"، على رمز "الأسد"، ذلك الرمز الذي تعتز به كثيرا، ودائمًا ما تنشر صورته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وتحدثت "أبلة خيرية"، خلال مؤتمر أقامته في مكتبها الخاص بمنطقة الزيتون، حول سعيها الدائم للاهتمام بالشباب، وتوفير فرص عمل تليق بهم، فضلا عن مساهمتها الدؤوبة لتوفير فصول لمحو الأمية لكبار السن.

وتنافس خيرية بعزق على مقعدي النائب في دائرة الزاوية الحمراء، التي تشهد صراعا شرسا بين 15 مرشحًا، وهم الدكتور محمد الجندي، ووليد هلال عز الرجال، وأيمن فتحي، ومحمود أبو حية، ومحمد علي مسعود، وسيد عطية، وكمال فرنسيس القس، وعبدالعزيز عبدالحميد، وأيمن عبدالرحمن، ومحمد عزب، ومحمود مجدي، ومحمد الفار، وأحمد الهنداوي، وعمر وطني، وإيهاب العمدة، ومها أحمد.

وفي دائرة حدائق القبة يأتي الكابتن سيد خضير المرشح البرلماني بشعار "العنب" وذلك من خلال رمزه الانتخابي "عنقود العنب"، وأغنيته الدعائية "العنب العنب"، والتي تعمل على مكبرات الصوت التي تجوب شوارع حدائق القبة، كدعاية مسموعة للمرشح الحالي.

وتشهد دائرة حدائق القبة منافسة شرسة، بعدما أصبحت المنافسة على مقعد واحد بدلا من 2، وفقًا للتقسيم الجديد للدوائر، ليصبح الصراع بين 13 مرشحًا هم حسين أبو جاد رمز "ساعة اليد"، وخالد محمد عبدالعزيز شعبان رمز "الحصان" نائبا الدائرة الحاليان وفقًا للنظام القديم، بالإضافة لكابتن سيد نصر مرشح حزب مستقبل وطن ورمز "القلم"، والدكتور أحمد العزب رمز "أسد"، وسيد عيد رمز "نخلة"، وحشمت فهمي رمز "صقر"، ومحمود لبيب النمر رمز "تمساح"، وعبدالله الطيب رمز "عقرب"، واللواء أسامة حامد عيد رمز "غصن زيتون"، وسعيد الوسيمي رمز "غزال"، وسلوى همام رمز "الشمس"، وهالة عبدالرشيد رمز "زهرة عباد الشمس".