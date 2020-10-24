مايسة عطوة تدلي بصوتها في انتخابات النواب: سنكمل مشوار برلمان 2015

أدلت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب ومرشحة القائمة الوطنية، بصوتها في انتخابات مجلس النواب، الآن بدائرتها الانتخابية في حدائق الأهرام.

ويأتي ذلك خلال أولى أيام العرس الديمقراطي في الساعات الأولى الصباحية، بعدما انتهت من تفقد اللجان الانتخابية في مدارس حدائق الأهرام والهرم بمحافظة الجيزة؛ للاطمئنان على سير العملية الانتخابية.

وأشادت "عطوة"، خلال البيان الصادر لها، بالإجراءات الأمنية والوقائية المُتخذة في جميع اللجان الانتخابية ضد فيروس كورونا المُستجد بمدارس حدائق الأهرام والهرم بمحافظة الجيزة، مطالبًا المواطنين بالتوافد على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، والمشاركة في العرس الديمقراطي الذي لم يتكرر كثيرًا.

وأكدت مايسة، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، لابد أن يقوم به كل من يريد النهوض بالبلاد والعبور بها إلى بر الأمان، لافتة إلى أن مجلس النواب 2020 سوف يستكمل مشوار برلمان 2015، من سن تشريعات وقوانين تخدم مصلحة المواطن في الأساس، بالإضافة إلى استكمال خطة التنمية التي بدأت بها الدولة الفترة الماضية.

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح‪.

وفي نظام القائمة تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك في الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا وذلك خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى السبت والأحد 24 و25 أكتوبر في الداخل.

وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.