"فوزي": "برلمان 2015" أصدر 887 تشريعا وأقر 294 اتفاقية دولية

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن برلمان 2015 جاء في ظروف دقيقة، حيث كانت مصر في عزلة برلمانية وتجمدت عضويتها في البرلمان الأفريقي، والأغلبيات البرلمانية كانت مختلفة وبها تنوع كبير ومع الوقت نظم البرلمان صفوفه، والكتل السياسية اجتمعت وتكون ائتلافا برلمانيا وأصبحت الاتجاهات واضحة وأمكن أن يكون هناك أغلبية وأقلية.

وأضاف "فوزي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن مجلس النواب خلال الخمس سنوات الماضي قدم الكثير، وأي مشروع أو أي سياسة جديدة في الدولة قد تحتاج لتدخل تشريعي وأي نشاط حكومي يحتاج لرقابة ومتابعة، والأرقام والمؤشرات خير برهان ولا تكذب.

وأوضح أن البرلمان أصدر 887 تشريع، بإجمالي عدد مواد 10 آلاف و528 مادة، كما أنه أقر 294 اتفاقية دولية، كل واحدة منها تؤثر على نشاط اقتصادي معين، وعقد البرلمان 369 جلسة عامة منهم 62 جلسة في الدور الخامس في ظل فيروس كورونا، كل هذه الأرقام لم تكن موجودة إلا بكثير من استيعاب الخلافات وسعة الصدر والتحمل والصبر من الجميع وتغليب مصلحة المواطن.

وأشار إلى أن ركن من أركان الحياة السياسية والاجتماعية في مصر يتطلب تدخل تشريعي، نظرا لأن مصر دولة دستورية ودولة مؤسسات، لافتا إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل أحد القوانين التي يفاخر مجلس النواب به، بجانب العديد من القوانين الأخرى مثل قانون البنك المركزي والتمويل الاستهلاكي، مؤكدا أن مجلس النواب ركن من الأركان الضرورية وحلقة الوصل بين المواطنين والقيادة السياسية.

وأكد أن مجلس النواب قدم بنية تشريعية تحتية ضخمة، والمجلس المقبل من الناحية التشريعية لن يكون لديه التبعات الثقيلة مقارنة بالمجلس الحالي، وهذا شيء طبيعي، نظرا لأن المرحلة السابقة كانت تعبر فيها مصر "من إلى"، فكان لابد أن تكون كل مؤسسات الدولة على قلب رجل واحد، والمجلس كان على قدر المسؤولية وتحمل وأوفى بالعهد والقسم، حتى نصل لهذه النتائج التي لا يمكن أن ينكرها أي شخص منصف أو محايد.