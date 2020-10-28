استقرار الدولار وأعلى سعر بيع في 20 بنكا بـ15.76 جنيه

استقر سعر صرف الدولار في بداية التعاملات اليومية، مقابل الجنيه المصري، في البنوك وشركات الصرافة، ليباع في البنك الأهلي المصري بـ15.75 جنيه.

وسجّل الدولار أعلى سعر للبيع بـ15.76 جنيه في 20 بنكا: "كريدي أجريكول، الأهلي الكويتي بيريوس، مصرف أبو ظبي الإسلامي، الأهلي المصري، البركة، الأهلي الكويتي بيريوس المصرف المتحد، التنمية الصناعية، كريدي أجريكول، بلوم، قناة السويس، عودة، المشرق، الكويت الوطني، الإمارات دبي الوطني مصر إيران للتنمية، التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي، أبوظبي الأول، التعمير والإسكان، hsbc، والإمارات دبي الوطني"، مقابل 15.65 جنيه للشراء في قائمة البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصري.

وتمثلت البنوك التي تبيع الدولار بأقل سعر، في "الاستثمار العربي" ليباع بـ15.74 جنيه مقابل 15.64 جنيه للشراء. وتباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية "الأوروبية" مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، خلال التعاملات اليومية، إذ استقر الريال السعودي عند 4.18 جنيه كأعلى سعر للشراء في 4 بنوك، هي: عودة، المشرق، قطر الوطني، وhsbc.

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي استقرارًا ليسجل 4.26 جنيه كأعلى سعر شراء للدولار في 5 بنوك، هي: عودة، المشرق، بلوم، المشرق، وhsbc.

وشهدت العملات الأجنبية تباينًا كبيرًا خلال التعاملات اليومية في البنوك وشركات الصرافة، مقابل الجنيه، وسجل اليورو أعلى سعرا للشراء بـ18.83 جنيه، في بنك "مصرف أبوظبي الإسلامي"، وسجل الإسترليني أعلى سعر شراء بـ20.39 جنيه، في بنك "مصرف أبوظبي الإسلامي، وبلوم" وهو مستقر.

وقال علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة في الغرف التجارية، إنّ التعاملات اليومية شهدت هدوءا، مع توقعات بانتعاشة في الإقبال علىشراء الريال السعودي، والدولار فضلا عن شراء العملات الأجنبية بسبب السياحة، وبينها الدولار واليورو "بيعًا وشراءً"، خاصة الدولار نتيجة لزيادة طلب المستوردين والمنتجين الاستيرادية، بهدف تلبية احتياجات الأسواق من المادة الخام اللازمة للإنتاج، بعد شهور من الركود وتراجع القوة الشرائية، إذ يساعد استقرار سعر الدولار مع خفض سعر الفائدة على زيادة السيولة والقدرة على الشراء واستقرار أسعار السلع.