طوارئ في قرية بقنا بسبب كورونا.. و"التعليم": لا يوجد إصابات بالمدارس

أظهرت التحاليل المعملية في حميات قنا، إصابة 10 أشخاص بفيروس كورونا، بينهم أشخاص من قرية الزوايدة، وآخرين في نجع حمادي ومركز وبندر قنا، بحسب تصريح مصدر مسؤول لـ"الوطن"، ونفى صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وجود أي إصابات في مدارس إدارة أبو تشت.

وتفقد الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، مركز نقادة، لمتابعة الحالات المصابة بفيرس كورونا المستجد بقرية الزوايدة التابعة لإدارة نقادة الصحية، التي بها 3 حالات مؤكدة، عزل المخالطين لهم.

وعقد "تاوضروس" اجتماع مع مدير إدارة نقادة الصحية، وعمدة قرية الزوايدة الحاج محمد عبدالحي، ومراقب أول الإدارة الصحية وفريق الطب الوقائي بالإدارة والمديرية، في حضور أعضاء من الجمعيات الأهلية بالقرية، مشددا على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، ومنع التجمعات ومتابعة الحالات المصابة والمرافقين.

ورفعت القرية حالة الطوارئ بالتنسيق مع الجهات المسئولة، وشكلت لجان متابعة وعزل المخالطين، والإبلاغ عن الحالات المصابة حال ظهور الأعراض الخاصة بالفيروس؛ لمنع انتشاره بين أهالي القرية.

ونفى الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ظهور أي حالات اشتباه بفيروس كورونا، في أي من مدارس إدارة أبوتشت التعليمية، إحدى أكبر الإدارات التعليمية بالمحافظة، وأن ما أشيع عبر صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص ظهور حالات بمدرسة نجع قمبر الابتدائية، عار تماما من الصحة، وهدفه إثارة البلبلة بين أولياء الأمور فقط.

وأكد "حالد" انتقال فريق من الطب الوقائي للمدرسة، في إطار التعاون مع مديرية الصحة، وتأكد عدم صحة هذه الأخبار مطلقا، ونشرت الإدارة الصحية بيانا رسميا هناك، بخصوص هذا الأمر.

وناشد وكيل الوزارة، الأهالى عدم الانسياق وراء هذه الشائعات التي تهدف فقط إلى إثارة البلبلة، خاصه مع البداية القوية للعام الدراسى بقنا، مؤكدا: "لن نتستر حال ظهور أي حالات، وصحة التلاميذ وحمايتهم واجب وطني وأخلاقي قبل أى شيء".

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس، خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99084 حالات.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه سجلت 170 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 11 حالة جديدة.