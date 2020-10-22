تعرف على تفاصيل خطة محافظة قنا لخفض معدلات الفقر حتى 2024

وضعت محافظة قنا، خطة للمشروعات المطلوبة في المحافظة وفق برنامج التنمية المحلية للمحافظة، لرفع مستوى الخدمات للمواطنين وزيادة المشروعات كثيفة العمالة، وزيادة الاستثمارات لخلق فرص عمل وخفض معدلات الفقر وتحسين مستوى المعيشة، على مستوى 4 سنوات.

1- وضع خطة طموحة متوسطة الأجل تبدأ من العام المالي القادم 2022/2021 وتستمر حتى العام المالي 2024.

2- تكليف رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بسرعة الانتهاء من وضع الرؤى والملامح العامة لتلك الخطة من خلال دراسة الإمكانيات والموارد المتاحة لديهم، وكذلك معرفة الميزات التنافسية والفرص الاستثمارية .

3- مخرجات الخطة مُحددة ووفقا لمؤشرات دقيقة تسهم في خفض معدلات الفقر وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمار.

4- توجيه رؤساء الوحدات المحلية بأهمية إدراج المشروعات كثيفة العمالة للبدء بتنفيذها وذلك تماشيا مع توجهات القيادة السياسية نحو توفير فرص العمل للشباب محلية ومستدامة.

5- التعاون والتكامل بين كل القطاعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وبما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة محلياً.

6- الاعتماد على منظومة التخطيط المحلي المطورة وبرامج التنمية المحلية المحدثة والتي تم تطبيقها بمحافظة قنا خلال عاميين ماليين وشارك فيها مديرو التخطيط على كل المستويات المحلية بالمحافظة ومديرو التخطيط بالمديريات القطاعية في إطار تنفيذ خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالمحافظة.

7- تنفيذ المشروعات بالبرنامج قائم على التخطيط التشاركي وفي إطار متكامل لعملية التنمية المحلية وبمشاركة الهيئات والجهات المختصة، وذلك اتساقا مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز دور المواطن في المشاركة ومتابعة التنفيذ وتحقيق الحوكمة المحلية للتنمية وبتعظيم الاستفادة من استثمارات وجهود الدولة في منظومة متكاملة تحقق التنمية الشاملة والمستدامة.

8- إجمالي ما تم صرفه على مشروعات التنمية بالمحافظة منذ انطلاق البرنامج يقدر بحوالي 5.5 مليار جنيه في قطاعات متعددة منها مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الطرق والنقل والتنمية الاقتصادية وتحسين البيئة والخدمات المحلية .

9- تضمين قطاعي التعليم والصحة ضمن مجالات عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

10- تكليف رؤساء الوحدات المحلية ومسئولى شركة مياه الشرب بضرورة حصر المناطق المحرومة من مياه الشرب تمهيدا لإدراجها ضمن الخطط المستقبلية مؤكدا على ان مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى تعد أحد المشروعات الخدمية ذات الأولوية التي تقوم بتنفيذها الدولة على أرض المحافظة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الضرورية حفاظًا على البيئة والصحة العامة لهم، مؤكدا أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ خطط الدولة التى تستهدف توفير خدمة الصرف الصحى لأهالينا بكافة القرى والنجوع.

11- جدير بالذكر أن المشروعات 33 مشروع صرف صحى "التوسع الثانى لمشروع صرف صحى قنا – صرف صحى الوقف – صرف صحى أبومناع شرق – صرف صحى أبومناع قبلى – صرف صحى أبومناع بحرى – صرف صحى أبومناع غرب – صرف صحى أبودياب شرق – صرف صحى أبودياب غرب – صرف صحى نجع الشيخ على – صرف صحى نجع سعيد – صرف صحى طوخ – صرف صحى الخطارة – صرف صحى السمطا بحرى – صرف صحى السمطا قبلى – صرف صحى العطيات – صرف صحى فاو قبلى – صرف صحى نجع عزوز – صرف صحى الصبريات – صرف صحى فاو غرب – صرف صحى العزب – صرف صحى المحارزة – صرف صحى الحبيلات الشرقية – صرف صحى النجمة والحمران – صرف صحى الزرايب – صرف صحى قصير بخانس – صرف صحى الأميرية – صرف صحى المحروسة – صرف صحى الترامسة – صرف صحى دندرة – صرف صحى القلعة – صرف صحى الظافرية – صرف صحى الكلاحين – خط السيب النهائى لمشروع توسعات صرف صحى قنا".

12- تطوير المناطق الصناعية وزيادة الاستثمارات لزيادة معدل فرص العمل .

13- تشكيل وحدة متخصصة لمتابعة معدلات تنفيذ تلك المشروعات لضمان إنهائها وفقا للجداول الزمنية المقررة لها تمهيدا لدخولها الخدمة تلبيةً لإحتياجات المواطنين ورفع نسب المناطق المخدومة بالصرف الصحى.