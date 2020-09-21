عاجل.. الذهب يتراجع 10جنيهات.. وتجار: بسبب سعر "الأوقية "

شهدت أسعار الذهب تراجعًا بقيمة 10جنيهات في منتصف تعاملات أسواق المال والبورصات العالمية، وذلك عقب استقرار دام 3 أيام.

وسجل الذهب عيار 24 نحو 977 جنيهًا، مقابل 987 أمس، فيما سجل الذهب عيار 21 اليوم 855 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 733 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6.846 جنيه.

وكان الذهب سجل الأسبوع الماضي ارتفاعا بقيمة 4 جنيهات لعيار 24، الذي بيع بنحو 988 جنيهًا، فيما سجل الذهب عيار 21 قيمة 864 جنيهًا، وسجل الذهب عيار 18 نحو 741 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6.916 جنيه.

وأرجع الدكتور وصفي أمين رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، التراجع للاسعار العالمية وتراجع سعر الأوقية .

وقال أنّه رغم تذبذب أسعار الذهب بين الارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى، لكنه لا يزال الملاذ الآمن لجميع المستثمرين عالميًا، خاصة بعد تدهور الاقتصاد بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولفت رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية سابقة، إلى أنّ 2020 شهد زيادة بنسبة 38% في أسعار الذهب، مؤكدًا أنّ السوق المحلية يتأثر بالتوازي مع بورصات الذهب العالمي، إذ إنّها المتحكمة في الأسعار.

وكشف نادي نجيب نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، عن أفضل الأيام لتداول الذهب في السوق المحلي للمواطنين حائزي الذهب، وهي أيام الجمعة ليلًا حتى الاثنين صباحًا، نظرا لتوقف عمل البورصات عن المضاربة، وهي أفضل الأوقات التي يظل فيها الذهب ثابتًا.

ودعا نادي نجيب نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، المواطنين إلى ضرورة شراء الذهب في أوقات الانخفاض والانتظار الى الصعود لبيعه مرة أخرى، موضحا أنّه رغم تذبذب سعر الذهب، إلا أنّه يظل الملاذ الآمن لجميع المستثمرين عالميًا، خاصة بعد تدهور الاقتصاد بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.