14 ألفا و964 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 14 ألفا و964 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وذكر المعهد، حسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، أنّه جرى تسجيل 27 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد.

يذكر أنّ فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.