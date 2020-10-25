هجوم على معهد روبرت كوخ فى ألمانيا بسبب قيود كورونا

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، أن مجهولين هاجموا مبنى معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية بالعاصمة برلين، عبر إلقاء مواد حارقة ليلة أمس السبت على واجهة المعهد، والتي أحدثت خسائر مادية دون أن ينتج عنها خسائر، وذلك عشية تظاهرات متفرقة في الولايات الألمانية ضد قيود كورونا.

وفي سياق متصل، أعلن معهد "روبرت كوخ" اليوم الأحد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 11176 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في غضون يوم واحد، فضلًا عن 29 حالة وفاة جديدة.

وأوضح المعهد اليوم أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا منذ بداية تفشي المرض اقترب من 430 ألف شخص، كما ارتفع عدد حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس إلى 10032 حالة.