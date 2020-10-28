ديزني تختار محمد دياب لإخراج الجزء الجديد من سلسلة "marvel"

أعلنت شركة ديزني اختيار المخرج والسيناريست محمد دياب لإخراج مسلسل"Moon Knight"، ضمن سلسلة Marvel.

واختار "دياب" الممثل أوسكار إسحاق لتجسيد دور البطولة في المسلسل الذي من المنتظر أن يذاع عبر تطبيق "ديزني بلس"، ولم يتم الإعلان عن أي تفاصيل بشكل رسمي وفقا لموقع "deadline".

ومحمد دياب هو كاتب سيناريست ومخرج، قدم أول أفلامه السينمائية من إخراجه "678" عام 2010 والذي ناقش من خلاله قضية التحرش الجنسي، وكانت تجربته الإخراجية الثانية بفيلم "اشتباك" والذي عرض عام 2016 وشارك بمهرجان كان السينمائي حيث كان فيلم افتتاح مسابقة "نظرة ما"، ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي 2016.

وكتب "دياب" للسينما سيناريو 6 أفلام سينمائية مع كبار المخرجين والفنانين وكانت قد حققت نجاحا كبيرا، وكانت اول أفلامه "أحلام حقيقية" عام 2006، وفي العام التالي كتب فيلم "الجزيرة" للمخرج شريف عرفة ومن بطولة أحمد السقا.

وكانت آخر أعمال السيناريست والمخرج محمد دياب عام 2018 بمسلسل "طايع"، والذي جرى عرضه في سباق دراما رمضان من بطولة عمرو يوسف وإخراج عمرو سلامة وحقق المسلسل نجاحا كبيرا، كما عرض في نفس العام له مسلسل "السهام المارقة" من إخراج محمود كامل.

يذكر أن سلسلة marvel هي سلسلة خيالية قدمت في السينما والدراما التلفزيونية وتدور أحداثها حول عدد من الأبطال الخارقين، وهي مستوحاة من شخصيات القصص المصورة مارفل كومكس.

وقدم أول مسلسل من سلسلة مارفل في عام 2013، واستمر عرضه وإنتاجه بعدد من الأجزاء حتى شهر مايو عام 2019 وقد حققت نجاحا كبيرا.